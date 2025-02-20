«Яндекс» заявил об отсутствии планов по сокращению сотрудников

Согласно финансовому отчету «Яндекса», за прошлый год выручка компании составила 1,095 трлн руб. и увеличилась относительно 2023 г. на 37%. Скорректированная EBITDA достигла 188,6 млрд руб. – это на 56% выше, чем в 2023 г. Чистая прибыль «Яндекса» составила 11,5 млрд руб., снизившись за год на 79%. Но скорректированная чистая прибыль достигла 100,9 млрд руб., увеличившись почти в два раза. В отчетности говорится, что за год доля компании на российском поисковом рынке равна 65,3% – показатель вырос на 1,9 п. п. по сравнению с 2023 г.