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«Яндекс» заявил об отсутствии планов по сокращению сотрудников

Ведомости

«Яндекс" не планирует сокращать своих сотрудников и собирается нарастить общее число работников в 2025 г. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель компании.

По итогам 2024 г. численность персонала «Яндекса» выросла на 15%.

«Мы способны, на самом деле, показывать и хороший операционный рычаг, и нанимать, и удерживать лучших людей», – уточнили в компании.

Согласно финансовому отчету «Яндекса», за прошлый год выручка компании составила 1,095 трлн руб. и увеличилась относительно 2023 г. на 37%. Скорректированная EBITDA достигла 188,6 млрд руб. – это на 56% выше, чем в 2023 г. Чистая прибыль «Яндекса» составила 11,5 млрд руб., снизившись за год на 79%. Но скорректированная чистая прибыль достигла 100,9 млрд руб., увеличившись почти в два раза. В отчетности говорится, что за год доля компании на российском поисковом рынке равна 65,3% – показатель вырос на 1,9 п. п. по сравнению с 2023 г.

Менеджмент «Яндекса» планирует вынести на рассмотрение совета директоров рекомендацию по выплате дивидендов за 2024 г. в размере 80 руб. на акцию. Компания также дала прогноз на 2025 г.: предполагается рост выручки более 30% год к году и скорректированный показатель EBITDA не менее 250 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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