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Google намерена открыть первые магазины в Индии

Ведомости

Американская Alphabet Inc. (материнская компания Google) находится на завершающей стадии переговоров по открытию магазинов в Индии, пишет Reuters со ссылкой на источники.

«Google находится на завершающей стадии определения мест в столице Нью-Дели или ее окрестностях, а также в финансовой столице Мумбаи», – говорится в материале.

Агентство отмечает, что это будут первые физические розничные магазины Google за пределами США. Сейчас в мире работает только пять точек – и все в Соединенных Штатах.

В июле 2020 г. Google анонсировала инвестиции на сумму около $10 млрд в течение следующих пяти-семи лет в Индии. Как заявили тогда в корпорации, усилия будут сосредоточены на нескольких ключевых областях. В частности, компания планирует обеспечить доступ к информации для каждого индийца на их родном языке, а также обеспечить создание новых продуктов и услуг, соответствующих уникальным потребностям страны.

На индийский рынок также стремится выйти Apple. В декабре 2023 г. The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Apple в течение ближайших лет планирует производить в Индии порядка 50 млн смартфонов iPhone. В случае реализации этих планов доля Индии в производстве смартфонов достигнет четверти от мирового объема и к концу десятилетия может увеличиться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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