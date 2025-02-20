Google намерена открыть первые магазины в Индии
Американская Alphabet Inc. (материнская компания Google) находится на завершающей стадии переговоров по открытию магазинов в Индии, пишет Reuters со ссылкой на источники.
«Google находится на завершающей стадии определения мест в столице Нью-Дели или ее окрестностях, а также в финансовой столице Мумбаи», – говорится в материале.
Агентство отмечает, что это будут первые физические розничные магазины Google за пределами США. Сейчас в мире работает только пять точек – и все в Соединенных Штатах.
В июле 2020 г. Google анонсировала инвестиции на сумму около $10 млрд в течение следующих пяти-семи лет в Индии. Как заявили тогда в корпорации, усилия будут сосредоточены на нескольких ключевых областях. В частности, компания планирует обеспечить доступ к информации для каждого индийца на их родном языке, а также обеспечить создание новых продуктов и услуг, соответствующих уникальным потребностям страны.
На индийский рынок также стремится выйти Apple. В декабре 2023 г. The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Apple в течение ближайших лет планирует производить в Индии порядка 50 млн смартфонов iPhone. В случае реализации этих планов доля Индии в производстве смартфонов достигнет четверти от мирового объема и к концу десятилетия может увеличиться.