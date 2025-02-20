Google намерена открыть первые магазины в Индии

В июле 2020 г. Google анонсировала инвестиции на сумму около $10 млрд в течение следующих пяти-семи лет в Индии. Как заявили тогда в корпорации, усилия будут сосредоточены на нескольких ключевых областях. В частности, компания планирует обеспечить доступ к информации для каждого индийца на их родном языке, а также обеспечить создание новых продуктов и услуг, соответствующих уникальным потребностям страны.