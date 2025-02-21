Количество майнинговых ферм в России выросло на 7% за 2024 год
Общая мощность российских майнинговых ферм к январю 2025 г. превысила 11 ГВт. По данным EnergyTool, около 9% майнинговых объектов находится в Москве, еще 8% – в Московской области. В число крупнейших регионов также вошли Башкирия и Самарская область, тогда как годом ранее в пятерку лидеров входили субъекты Северного Кавказа. Но, по оценкам источников, из доступных 11 ГВт лишь 3 ГВт приходится на легальных майнеров.
С января 2025 г. майнинг полностью запрещен в 10 регионах России, а также в ряде зон Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края в осенне-зимний период. Помимо этого, с ноября 2024 г. вступили в силу поправки к закону «О цифровых финансовых активах», согласно которым юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся добычей криптовалюты, обязаны регистрироваться в ФНС в качестве майнеров.
3 февраля в Минэнерго выдвинули предложение о создании единого реестра оборудования для майнинга криптовалют. Инициативу озвучил заместитель министра энергетики Евгений Грабчак. В энергетическом ведомстве посчитали, что для обеспечения эффективного регулирования процессов добычи криптовалюты необходимо адаптировать законодательство о майнинге. Опираться при этом будут на уже накопленный опыт в данной области. Работа включит в том числе формирование более четких критериев, позволяющих отнести определенную деятельность к майнингу криптовалюты.
Поэтому в Минэнерго предложили создать реестр «оборудования, без которого невозможно осуществление майнинга криптовалют». В министерстве считают, что такая мера позволит более эффективно контролировать майнеров.