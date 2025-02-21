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Количество майнинговых ферм в России выросло на 7% за 2024 год

Ведомости

Количество майнинговых ферм в России за 2024 г. выросло на 7%, достигнув 136 600 штук. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты МТС EnergyTool. Наибольшее количество таких объектов сосредоточено в Иркутской области – здесь расположено более 10% всех выявленных ферм.

Общая мощность российских майнинговых ферм к январю 2025 г. превысила 11 ГВт. По данным EnergyTool, около 9% майнинговых объектов находится в Москве, еще 8% – в Московской области. В число крупнейших регионов также вошли Башкирия и Самарская область, тогда как годом ранее в пятерку лидеров входили субъекты Северного Кавказа. Но, по оценкам источников, из доступных 11 ГВт лишь 3 ГВт приходится на легальных майнеров.

С января 2025 г. майнинг полностью запрещен в 10 регионах России, а также в ряде зон Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края в осенне-зимний период. Помимо этого, с ноября 2024 г. вступили в силу поправки к закону «О цифровых финансовых активах», согласно которым юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся добычей криптовалюты, обязаны регистрироваться в ФНС в качестве майнеров.

3 февраля в Минэнерго выдвинули предложение о создании единого реестра оборудования для майнинга криптовалют. Инициативу озвучил заместитель министра энергетики Евгений Грабчак. В энергетическом ведомстве посчитали, что для обеспечения эффективного регулирования процессов добычи криптовалюты необходимо адаптировать законодательство о майнинге. Опираться при этом будут на уже накопленный опыт в данной области. Работа включит в том числе формирование более четких критериев, позволяющих отнести определенную деятельность к майнингу криптовалюты.

Поэтому в Минэнерго предложили создать реестр «оборудования, без которого невозможно осуществление майнинга криптовалют». В министерстве считают, что такая мера позволит более эффективно контролировать майнеров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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