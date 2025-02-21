Количество майнинговых ферм в России выросло на 7% за 2024 год

Общая мощность российских майнинговых ферм к январю 2025 г. превысила 11 ГВт. По данным EnergyTool, около 9% майнинговых объектов находится в Москве, еще 8% – в Московской области. В число крупнейших регионов также вошли Башкирия и Самарская область, тогда как годом ранее в пятерку лидеров входили субъекты Северного Кавказа. Но, по оценкам источников, из доступных 11 ГВт лишь 3 ГВт приходится на легальных майнеров.