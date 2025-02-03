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Минэнерго предложило создать реестр оборудования для майнинга

Ведомости

В Минэнерго выдвинули предложение о создании единого реестра оборудования для майнинга криптовалют. Инициативу озвучил заместитель министра энергетики Евгений Грабчак. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

В энергетическом ведомстве считают, что для обеспечения эффективного регулирования процессов добычи криптовалюты необходимо адаптировать законодательство о майнинге. Опираться при этом будут на уже накопленный опыт в данной области. Работа включит в том числе формирование более четких критериев, позволяющих отнести определенную деятельность к майнингу криптовалюты.

Поэтому в Минэнерго предложили создать реестр «оборудования, без которого невозможно осуществление майнинга криптовалют». В министерстве считают, что такая мера позволит более эффективно контролировать майнеров.

«Принципиальная задача заключается в оптимизации механизмов выявления майнинговой деятельности и более четком соблюдении запретов на нее в тех регионах, где она не разрешена», – добавили в Минэнерго.

Закон о легализации майнинга в РФ вступил в силу с 1 ноября 2024 г. А с 1 января в ряде регионов вступил в силу запрет на майнинг. Ограничения введены до 2031 г. в республиках Северо-Кавказского федерального округа, а также в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, запрет введен на части территории Иркутской области, а также Забайкальского края и Бурятии, но лишь в пиковые периоды энергопотребления.

Иркутский губернатор Игорь Кобзев в конце января предложил полностью запретить майнинг в некоторых районах Приангарья. Речь идет об энергодефицитных регионах и районах. По словам главы региона, введенные на осенне-зимний сезон ограничения уже позволили высвободить около 300 МВт энергомощности. Поэтому ожидается, что полный запрет майнинга помог бы решить вопрос с дефицитом электричества.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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