Минэнерго предложило создать реестр оборудования для майнинга
В Минэнерго выдвинули предложение о создании единого реестра оборудования для майнинга криптовалют. Инициативу озвучил заместитель министра энергетики Евгений Грабчак. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
В энергетическом ведомстве считают, что для обеспечения эффективного регулирования процессов добычи криптовалюты необходимо адаптировать законодательство о майнинге. Опираться при этом будут на уже накопленный опыт в данной области. Работа включит в том числе формирование более четких критериев, позволяющих отнести определенную деятельность к майнингу криптовалюты.
Поэтому в Минэнерго предложили создать реестр «оборудования, без которого невозможно осуществление майнинга криптовалют». В министерстве считают, что такая мера позволит более эффективно контролировать майнеров.
«Принципиальная задача заключается в оптимизации механизмов выявления майнинговой деятельности и более четком соблюдении запретов на нее в тех регионах, где она не разрешена», – добавили в Минэнерго.
Закон о легализации майнинга в РФ вступил в силу с 1 ноября 2024 г. А с 1 января в ряде регионов вступил в силу запрет на майнинг. Ограничения введены до 2031 г. в республиках Северо-Кавказского федерального округа, а также в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, запрет введен на части территории Иркутской области, а также Забайкальского края и Бурятии, но лишь в пиковые периоды энергопотребления.
Иркутский губернатор Игорь Кобзев в конце января предложил полностью запретить майнинг в некоторых районах Приангарья. Речь идет об энергодефицитных регионах и районах. По словам главы региона, введенные на осенне-зимний сезон ограничения уже позволили высвободить около 300 МВт энергомощности. Поэтому ожидается, что полный запрет майнинга помог бы решить вопрос с дефицитом электричества.