Минэнерго предложило создать реестр оборудования для майнинга

Закон о легализации майнинга в РФ вступил в силу с 1 ноября 2024 г. А с 1 января в ряде регионов вступил в силу запрет на майнинг. Ограничения введены до 2031 г. в республиках Северо-Кавказского федерального округа, а также в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, запрет введен на части территории Иркутской области, а также Забайкальского края и Бурятии, но лишь в пиковые периоды энергопотребления.