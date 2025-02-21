В Балтийском море у острова Готланд разорвался подводный кабель
В Балтийском море зафиксировали новый случай разрыва кабеля. Об этом сообщает Yle со ссылкой на береговую охрану Швеции.
По данным издания, кабель повредился в исключительной экономической зоне Швеции. Инцидент произошел с кабелем C-Lion 1, находящимся между Финляндией и Германией.
Конкретная дата ЧП неизвестна, но власти информированы об инциденте с 20 февраля, передает Yle.
В конце января между Латвией и Швецией повреждался оптоволоконный кабель Латвийского государственного центра радио- и телевещания (LVRTC), повреждение возникло из-за «внешнего воздействия».