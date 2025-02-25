На «Госуслугах» заработал сервис для оформления пенсии и справок о ней
На портале «Госуслуги» заработал сервис «жизненная ситуация», с помощью которого можно оформить пенсию и получить справку о ее размере. Об этом рассказал вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.
Сервис также позволяет подать заявление о доставке пенсии, получить информацию о мерах соцподдержки и льготах для пенсионеров. Кроме того, с помощью функции «социальный калькулятор» можно рассчитать размер будущей пенсии. В целом благодаря сервису в среднем в два раза сокращаются сроки получения государственных услуг – с 10 до 5 дней, говорится в с сообщении кабмина в Telegram-канале.
Возможности сервиса планируется расширять. Предполагается, что граждане смогут оформить электронное свидетельство пенсионера в личном кабинете на «Госуслугах», которое позволит бесплатно посещать музеи и театры, получать скидки в аптеках, магазинах и в транспорте.
«При достижении пенсионного возраста человеку приходится обращаться за получением целого ряда государственных услуг, социальных гарантий и льгот. Важно, чтобы люди получали все услуги и информацию о них комплексно и в одном месте. С этой целью мы запустили на "Госуслугах" специализированный сервис, с помощью которого можно получить все необходимые услуги по принципу "жизненной ситуации"», – сказал Григоренко.
В ноябре агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда писало, что ведомство предлагает с 1 июля 2025 г. ввести для пенсионеров электронные удостоверения с QR-кодом для подтверждения статуса. Предъявлять его гражданин сможет через приложение «Госуслуги». В Минтруде тогда сообщали, что QR-коды не будут обязательными ни для граждан, ни для организаций.