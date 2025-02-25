На «Госуслугах» заработал сервис для оформления пенсии и справок о ней

«При достижении пенсионного возраста человеку приходится обращаться за получением целого ряда государственных услуг, социальных гарантий и льгот. Важно, чтобы люди получали все услуги и информацию о них комплексно и в одном месте. С этой целью мы запустили на "Госуслугах" специализированный сервис, с помощью которого можно получить все необходимые услуги по принципу "жизненной ситуации"», – сказал Григоренко.