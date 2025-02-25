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На «Госуслугах» заработал сервис для оформления пенсии и справок о ней

Ведомости

На портале «Госуслуги» заработал сервис «жизненная ситуация», с помощью которого можно оформить пенсию и получить справку о ее размере. Об этом рассказал вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Сервис также позволяет подать заявление о доставке пенсии, получить информацию о мерах соцподдержки и льготах для пенсионеров. Кроме того, с помощью функции «социальный калькулятор» можно рассчитать размер будущей пенсии. В целом благодаря сервису в среднем в два раза сокращаются сроки получения государственных услуг – с 10 до 5 дней, говорится в с сообщении кабмина в Telegram-канале.

Возможности сервиса планируется расширять. Предполагается, что граждане смогут оформить электронное свидетельство пенсионера в личном кабинете на «Госуслугах», которое позволит бесплатно посещать музеи и театры, получать скидки в аптеках, магазинах и в транспорте.

«При достижении пенсионного возраста человеку приходится обращаться за получением целого ряда государственных услуг, социальных гарантий и льгот. Важно, чтобы люди получали все услуги и информацию о них комплексно и в одном месте. С этой целью мы запустили на "Госуслугах" специализированный сервис, с помощью которого можно получить все необходимые услуги по принципу "жизненной ситуации"», – сказал Григоренко.

В ноябре агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда писало, что ведомство предлагает с 1 июля 2025 г. ввести для пенсионеров электронные удостоверения с QR-кодом для подтверждения статуса. Предъявлять его гражданин сможет через приложение «Госуслуги». В Минтруде тогда сообщали, что QR-коды не будут обязательными ни для граждан, ни для организаций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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