Москалькова призвала регламентировать подтверждение возраста пользователей сети

В июле 2023 г. «Ведомости. Технологии» писали, что Ассоциация музыкальной индустрии (АМИ) и «Яндекс.Музыка» разработали рекомендации для материалов на музыкальных сервисах. Имеется в виду создание комфортной и безопасной среды для слушателей за счет маркировки специальными значками опасного или неприятного контента. Автором инициативы стала АМИ, а «Яндекс» разработал технологическое решение и внедрил рекомендации в работу «Яндекс.Музыки».