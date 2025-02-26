Москалькова призвала регламентировать подтверждение возраста пользователей сети
Необходимо законодательно регламентировать процессы подтверждения возраста пользователей в интернете – это требуется для защиты несовершеннолетних от негативного контента, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в докладе за 2024 г., передает ТАСС.
«В настоящее время контент с маркировкой 18+ доступен любому интернет-пользователю, который поставит "галочку", что ему исполнилось 18 лет (без какого-либо подтверждения, авторизации и прочее)», – указано в докладе.
В июле 2023 г. «Ведомости. Технологии» писали, что Ассоциация музыкальной индустрии (АМИ) и «Яндекс.Музыка» разработали рекомендации для материалов на музыкальных сервисах. Имеется в виду создание комфортной и безопасной среды для слушателей за счет маркировки специальными значками опасного или неприятного контента. Автором инициативы стала АМИ, а «Яндекс» разработал технологическое решение и внедрил рекомендации в работу «Яндекс.Музыки».