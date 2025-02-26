Мобильный оператор «Билайн» подвергся DDoS-атаке

Мобильный оператор «Билайн» подвергся DDoS-атакеПо данным Сбой.рф, число жалоб за сутки составило 3309
По его словам, сейчас специалисты минимизируют возможные последствия атаки и работают над поддержанием функционирования сервисов.
Согласно данным Сбой.рф, 26 февраля количество жалоб на оператора составило 3309. Пик числа обращений пришелся на 12:30 мск. Сейчас на графике заметно снижение количества жалоб.
14 февраля представитель работающей в сфере интернет-безопасности (ИБ) компании Selectel заявил, что в 2024 г. на одну российскую компанию в прошлом году в среднем приходилось почти 50 DDoS-атак.