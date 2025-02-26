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Число ежемесячных просмотров видео на Rutube преодолело отметку в 5 млрд

Ведомости

Число ежемесячных просмотров на видеохостинге Rutube достигло отметки в 5 млрд, заявил генеральный продюсер проекта Давид Кочаров, передает ТАСС.

По его словам, 71% просмотров относится к пользовательскому контенту. Увеличилось за 2024 г. в 2,4 раза и число авторов, создающих собственный контент.

Самым популярным контентом стали мультфильмы и блоги, ориентированные на детей, далее – видеоигры и аниме, затем – путешествия, добавил Кочаров.

В феврале платформа для аналитики инфлюенс-маркетинга WhoIsBlogger заявила, что доля юмористических роликов в общем количестве просмотров коротких видео российских блогеров на площадке «VK клипы» в 2024 г. сократилась на 19,3 п. п. к 2022 г. до 24,1%.

При этом юмор остался лидирующей тематической категорией на площадке. Сильнее всего за тот же период свою долю в смотрении нарастили такие категории роликов, как искусство, кино, еда и семья.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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