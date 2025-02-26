Число ежемесячных просмотров видео на Rutube преодолело отметку в 5 млрд
Число ежемесячных просмотров на видеохостинге Rutube достигло отметки в 5 млрд, заявил генеральный продюсер проекта Давид Кочаров, передает ТАСС.
По его словам, 71% просмотров относится к пользовательскому контенту. Увеличилось за 2024 г. в 2,4 раза и число авторов, создающих собственный контент.
Самым популярным контентом стали мультфильмы и блоги, ориентированные на детей, далее – видеоигры и аниме, затем – путешествия, добавил Кочаров.
При этом юмор остался лидирующей тематической категорией на площадке. Сильнее всего за тот же период свою долю в смотрении нарастили такие категории роликов, как искусство, кино, еда и семья.