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Эксперты в ОП обсудили судьбу иностранных ИТ-компаний после отмены санкций

Ведомости

Задача российских властей в связи в возможным возвращением на рынок иностранных ИТ-гигантов – сохранять «информационный суверенитет». К такому выводу пришли участники круглого стола на тему «Вход – рубль, выход – два» в Общественной палате (ОП).

Эксперт РОЦИТ Олег Капранов подчеркнул важность продвижения отечественных сервисов, чтобы пользователи сознательно выбирали их вместо зарубежных аналогов. «Важно не закрывать границы и блокировать сети, но надо устанавливать регламентацию работы крупных ИТ-корпораций», – заявила член совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Элина Сидоренко. Пользовательские соглашения сервисов иностранных ИТ-корпораций часто противоречат законодательству РФ, сказала она, особенно в части сбора, хранения и обработки персональных данных, а также возможности их передачи третьим лицам. Член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов высказал более радикальную позицию: по его словам, Google требуется заблокировать в России.

Официально Google не объявлял об уходе с российского рынка. В 2022 г. принадлежащий ему видеохостинг YouTube отключил монетизацию российских каналов. С началом спецоперации на Украине в 2022 г. YouTube заблокировал аккаунты Sputnik, НТВ и др. В 2024 г. пользователи столкнулись со сбоем в работе сервиса, который, согласно официальным данным, был вызван техническими неполадками в оборудовании Google. Российские власти неоднократно требовали удалить с видеохостинга запрещенный на территории страны контент, а также разблокировать российские каналы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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