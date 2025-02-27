Эксперты в ОП обсудили судьбу иностранных ИТ-компаний после отмены санкций
Задача российских властей в связи в возможным возвращением на рынок иностранных ИТ-гигантов – сохранять «информационный суверенитет». К такому выводу пришли участники круглого стола на тему «Вход – рубль, выход – два» в Общественной палате (ОП).
Эксперт РОЦИТ Олег Капранов подчеркнул важность продвижения отечественных сервисов, чтобы пользователи сознательно выбирали их вместо зарубежных аналогов. «Важно не закрывать границы и блокировать сети, но надо устанавливать регламентацию работы крупных ИТ-корпораций», – заявила член совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Элина Сидоренко. Пользовательские соглашения сервисов иностранных ИТ-корпораций часто противоречат законодательству РФ, сказала она, особенно в части сбора, хранения и обработки персональных данных, а также возможности их передачи третьим лицам. Член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов высказал более радикальную позицию: по его словам, Google требуется заблокировать в России.
Официально Google не объявлял об уходе с российского рынка. В 2022 г. принадлежащий ему видеохостинг YouTube отключил монетизацию российских каналов. С началом спецоперации на Украине в 2022 г. YouTube заблокировал аккаунты Sputnik, НТВ и др. В 2024 г. пользователи столкнулись со сбоем в работе сервиса, который, согласно официальным данным, был вызван техническими неполадками в оборудовании Google. Российские власти неоднократно требовали удалить с видеохостинга запрещенный на территории страны контент, а также разблокировать российские каналы.