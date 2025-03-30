Ракета-носитель Spectrum разбилась вскоре после запуска в Норвегии

17 марта Isar Aerospace сообщила на своем сайте о получении разрешения от Норвежского управления гражданской авиации (NCAA) на первый испытательный полет в рамках миссии Going Full Spectrum. Isar Aerospace во время первого запуска ракеты, как отмечалось в релизе, стремится собрать как можно больше данных и накопить опыт. В компании указали также, что Spectrum была «спроектирована, разработана и построена почти полностью собственными силами». Результаты испытаний будут использованы в будущих разработках Spectrum, говорится в сообщении.