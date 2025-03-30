Ракета-носитель Spectrum разбилась вскоре после запуска в Норвегии
Первый испытательный полет ракеты-носителя Spectrum частной немецкой компании Isar Aerospace прошел неудачно, ракета упала вскоре после запуска с территории норвежского космодрома Аннёйа, следует из кадров трансляции, которая велась на YouTube.
Spectrum – это двухступенчатая орбитальная ракета-носитель, она предназначена для запуска полезных грузов весом до 1000 кг на низкую околоземную орбиту и до 700 кг на солнечно-синхронную орбиту, говорится в описании к видео. Ракета стартовала 30 марта около 12.30 (13.30 мск), и примерно через 18 секунд полета Spectrum, «по-видимому, потеряла управление ориентацией, и полет был прекращен».
«С помощью этого испытательного полета мы смогли успешно собрать ценные данные и опыт для будущих миссий. Благодаря строгим процедурам безопасности от Isar Aerospace и Andøya Spaceport весь персонал оставался в безопасности все время», – говорится в заявлении компании в X.
17 марта Isar Aerospace сообщила на своем сайте о получении разрешения от Норвежского управления гражданской авиации (NCAA) на первый испытательный полет в рамках миссии Going Full Spectrum. Isar Aerospace во время первого запуска ракеты, как отмечалось в релизе, стремится собрать как можно больше данных и накопить опыт. В компании указали также, что Spectrum была «спроектирована, разработана и построена почти полностью собственными силами». Результаты испытаний будут использованы в будущих разработках Spectrum, говорится в сообщении.