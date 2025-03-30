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Ракета-носитель Spectrum разбилась вскоре после запуска в Норвегии

Ведомости

Первый испытательный полет ракеты-носителя Spectrum частной немецкой компании Isar Aerospace прошел неудачно, ракета упала вскоре после запуска с территории норвежского космодрома Аннёйа, следует из кадров трансляции, которая велась на YouTube.

Spectrum – это двухступенчатая орбитальная ракета-носитель, она предназначена для запуска полезных грузов весом до 1000 кг на низкую околоземную орбиту и до 700 кг на солнечно-синхронную орбиту, говорится в описании к видео. Ракета стартовала 30 марта около 12.30 (13.30 мск), и примерно через 18 секунд полета Spectrum, «по-видимому, потеряла управление ориентацией, и полет был прекращен».

«С помощью этого испытательного полета мы смогли успешно собрать ценные данные и опыт для будущих миссий. Благодаря строгим процедурам безопасности от Isar Aerospace и Andøya Spaceport весь персонал оставался в безопасности все время», – говорится в заявлении компании в X.

17 марта Isar Aerospace сообщила на своем сайте о получении разрешения от Норвежского управления гражданской авиации (NCAA) на первый испытательный полет в рамках миссии Going Full Spectrum. Isar Aerospace во время первого запуска ракеты, как отмечалось в релизе, стремится собрать как можно больше данных и накопить опыт. В компании указали также, что Spectrum была «спроектирована, разработана и построена почти полностью собственными силами». Результаты испытаний будут использованы в будущих разработках Spectrum, говорится в сообщении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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