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«Ракета Победы» стартовала с Байконура на МКС

Ведомости

Пилотируемый корабль «Союз МС-27» – «Ракета Победы» – стартовал с космодрома Байконур на Международную космическую станцию.

«Роскосмос» сообщил о старте в 8:47 мск. В экипаж корабля вошли российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким. Экипаж МКС-73 будет работать на орбите 245 суток.

Пуск был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, поэтому ракета получила название «Ракета Победы».

Корабль доберется до модуля «Причал» через три часа после старта, стыковка с МКС ожидается в 12:04 мск.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, комментируя запуск «Союз МС-27» в своем Telegram-канале, обратил внимание на продолжение сотрудничества РФ и США в космической отрасли.

«Впервые партнерство СССР и США в космосе произошло еще в 1975 г., когда случилось то самое знаменитое «рукопожатие в космосе»: стыковка советского «Союз-29» и американского «Аполлона», – напомнил Дмитриев.

19 марта корабль Crew Dragon прибыл на Землю с космонавтом «Роскосмоса» Александром Горбуновым и астронавтами NASA Ником Хейгом, Барри Уилмором и Сунитой Уильямс. Горбунов был на орбите 171 сутки. Тогда отмечалось, что полет на Международной космической станции (МКС) продолжают космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков, а также астронавты NASA Дональд Петтит, Энн МакКлейн и Николь Айерс, астронавт JAXA Такуя Ониси.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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