«Ракета Победы» стартовала с Байконура на МКС

19 марта корабль Crew Dragon прибыл на Землю с космонавтом «Роскосмоса» Александром Горбуновым и астронавтами NASA Ником Хейгом, Барри Уилмором и Сунитой Уильямс. Горбунов был на орбите 171 сутки. Тогда отмечалось, что полет на Международной космической станции (МКС) продолжают космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков, а также астронавты NASA Дональд Петтит, Энн МакКлейн и Николь Айерс, астронавт JAXA Такуя Ониси.