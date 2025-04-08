«Ракета Победы» стартовала с Байконура на МКС
Пилотируемый корабль «Союз МС-27» – «Ракета Победы» – стартовал с космодрома Байконур на Международную космическую станцию.
«Роскосмос» сообщил о старте в 8:47 мск. В экипаж корабля вошли российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким. Экипаж МКС-73 будет работать на орбите 245 суток.
Пуск был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, поэтому ракета получила название «Ракета Победы».
Корабль доберется до модуля «Причал» через три часа после старта, стыковка с МКС ожидается в 12:04 мск.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, комментируя запуск «Союз МС-27» в своем Telegram-канале, обратил внимание на продолжение сотрудничества РФ и США в космической отрасли.
«Впервые партнерство СССР и США в космосе произошло еще в 1975 г., когда случилось то самое знаменитое «рукопожатие в космосе»: стыковка советского «Союз-29» и американского «Аполлона», – напомнил Дмитриев.
19 марта корабль Crew Dragon прибыл на Землю с космонавтом «Роскосмоса» Александром Горбуновым и астронавтами NASA Ником Хейгом, Барри Уилмором и Сунитой Уильямс. Горбунов был на орбите 171 сутки. Тогда отмечалось, что полет на Международной космической станции (МКС) продолжают космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков, а также астронавты NASA Дональд Петтит, Энн МакКлейн и Николь Айерс, астронавт JAXA Такуя Ониси.