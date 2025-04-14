Кэти Пэрри слетала в космос на корабле New Shepard
Американская певица Кэти Пэрри отправилась в космос на корабле New Shepard (NS-31). Это следует из трансляции полета на сайте аэрокосмической компании Blue Origin.
Полет длился 11 минут. NS-31 поднялся на высоту около 100 км, где было достигнуто состояние невесомости. Корабль вернулся на Землю с помощью парашютов и ракетного замедлителя.
В состав женского экипажа, помимо Пэрри, вошли журналистка CBS Гейл Кинг, писательница и ученая Аманда Нгуен, генеральный директор STEMBoard и бывший ракетный ученый NASA Аиша Боу, кинопродюсер Керианн Флинн, а также невеста основателя компании Blue Origin Джеффа Безоса руководитель миссии Лорен Санчес.
«Би-би-си» отмечает, что полностью женский экипаж стал первым со времен полета летчика-космонавта СССР Валентины Терешковой в 1963 г.
Это стало 11-м полетом New Shepard. Он прошел с космодрома № 1 в Западном Техасе. Первый полет состоялся в июле 2021 г. Тогда в космос отправились основатель Amazon и Blue Origin Джефф Безос, брат миллиардера Марк, 18-летний студент-физик из Нидерландов Оливер Деймен и 82-летняя американская летчица Уолли Фанк. Полет длился более 10 минут, корабль достиг высоты более 106 км – нижней границы космоса.