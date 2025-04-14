Кэти Пэрри слетала в космос на корабле New Shepard

Это стало 11-м полетом New Shepard. Он прошел с космодрома № 1 в Западном Техасе. Первый полет состоялся в июле 2021 г. Тогда в космос отправились основатель Amazon и Blue Origin Джефф Безос, брат миллиардера Марк, 18-летний студент-физик из Нидерландов Оливер Деймен и 82-летняя американская летчица Уолли Фанк. Полет длился более 10 минут, корабль достиг высоты более 106 км – нижней границы космоса.