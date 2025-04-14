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Кэти Пэрри слетала в космос на корабле New Shepard

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Американская певица Кэти Пэрри отправилась в космос на корабле New Shepard (NS-31). Это следует из трансляции полета на сайте аэрокосмической компании Blue Origin.

Полет длился 11 минут. NS-31 поднялся на высоту около 100 км, где было достигнуто состояние невесомости. Корабль вернулся на Землю с помощью парашютов и ракетного замедлителя.

В состав женского экипажа, помимо Пэрри, вошли журналистка CBS Гейл Кинг, писательница и ученая Аманда Нгуен, генеральный директор STEMBoard и бывший ракетный ученый NASA Аиша Боу, кинопродюсер Керианн Флинн, а также невеста основателя компании Blue Origin Джеффа Безоса руководитель миссии Лорен Санчес.

«Би-би-си» отмечает, что полностью женский экипаж стал первым со времен полета летчика-космонавта СССР Валентины Терешковой в 1963 г.

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20 июля основатель Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос совершил суборбитальный полет на многоразовом космическом корабле New Shepard.
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20 июля основатель Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос совершил суборбитальный полет на многоразовом космическом корабле New Shepard. / Reuters

Это стало 11-м полетом New Shepard. Он прошел с космодрома № 1 в Западном Техасе. Первый полет состоялся в июле 2021 г. Тогда в космос отправились основатель Amazon и Blue Origin Джефф Безос, брат миллиардера Марк, 18-летний студент-физик из Нидерландов Оливер Деймен и 82-летняя американская летчица Уолли Фанк. Полет длился более 10 минут, корабль достиг высоты более 106 км – нижней границы космоса.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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