F6: на доменную зону .ru приходится наибольшая часть пиратских ресурсов
В 2024 г. доменная зона .ru стала лидером по количеству регистрируемых пиратских сайтов (22,8%). Это объясняется простотой и дешевизной регистрации, следует из исследования F6 (бывшая F.A.C.C.T.), с которым ознакомились «Ведомости».
Второй по популярности доменной зоной у пиратов стала .com. Ее выбирают из-за высокой узнаваемости и отсутствия региональной привязки. Это позволяет расширить целевую аудиторию на пользователей из стран СНГ. Основным хранилищем и дистрибутором пиратских фильмов и сериалов стала CDN (сеть доставки контента). Она поставляет пиратский контент в 90% нелегальных онлайн-кинотеатров, сказано в исследовании.
Также аналитики F6 проанализировали 1400 пиратских сайтов и подготовили рейтинг самых популярных у российских пиратов CDN. Наиболее популярной стала Alloha (61%). Второе место заняла Rewall (42%), третье – Lumex (11%).
Отмечается, что объемы нелегального распространения росли, несмотря на сокращение доходов российских интернет-пиратов на протяжении последних шести лет – с $87 млн до $36 млн. В 2024 г. было заблокировано 12,5 млн пиратского контента, что на 42,15% больше, чем в 2023 г. (8,8 млн). Число заблокированных пиратских доменов в прошлом году выросло на 37,5%, до 110 000.
24 марта начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев сообщил, что с 2013 г. было заблокировано или удалено более 3,9 млн ссылок на пиратский контент, передает ТАСС. Он напомнил, что помимо законодательного регулирования есть и механизмы отраслевого саморегулирования. В частности, правообладатели, которые в 2018 г. подписали меморандум с интернет-сервисами, могут во внесудебном порядке удалять из поисковой выдачи ссылки на страницы с нелегальными копиями своих произведений. Для этого нужно направить данные в Реестр пиратских копий контента. Таким образом из результатов поисковой выдачи было удалено около 370 млн ссылок.