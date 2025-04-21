F6: на доменную зону .ru приходится наибольшая часть пиратских ресурсов

24 марта начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев сообщил, что с 2013 г. было заблокировано или удалено более 3,9 млн ссылок на пиратский контент, передает ТАСС. Он напомнил, что помимо законодательного регулирования есть и механизмы отраслевого саморегулирования. В частности, правообладатели, которые в 2018 г. подписали меморандум с интернет-сервисами, могут во внесудебном порядке удалять из поисковой выдачи ссылки на страницы с нелегальными копиями своих произведений. Для этого нужно направить данные в Реестр пиратских копий контента. Таким образом из результатов поисковой выдачи было удалено около 370 млн ссылок.