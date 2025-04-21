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F6: на доменную зону .ru приходится наибольшая часть пиратских ресурсов

Ведомости

В 2024 г. доменная зона .ru стала лидером по количеству регистрируемых пиратских сайтов (22,8%). Это объясняется простотой и дешевизной регистрации, следует из исследования F6 (бывшая F.A.C.C.T.), с которым ознакомились «Ведомости».

Второй по популярности доменной зоной у пиратов стала .com. Ее выбирают из-за высокой узнаваемости и отсутствия региональной привязки. Это позволяет расширить целевую аудиторию на пользователей из стран СНГ. Основным хранилищем и дистрибутором пиратских фильмов и сериалов стала CDN (сеть доставки контента). Она поставляет пиратский контент в 90% нелегальных онлайн-кинотеатров, сказано в исследовании.

Также аналитики F6 проанализировали 1400 пиратских сайтов и подготовили рейтинг самых популярных у российских пиратов CDN. Наиболее популярной стала Alloha (61%). Второе место заняла Rewall (42%), третье – Lumex (11%).

Отмечается, что объемы нелегального распространения росли, несмотря на сокращение доходов российских интернет-пиратов на протяжении последних шести лет – с $87 млн до $36 млн. В 2024 г. было заблокировано 12,5 млн пиратского контента, что на 42,15% больше, чем в 2023 г. (8,8 млн). Число заблокированных пиратских доменов в прошлом году выросло на 37,5%, до 110 000.

24 марта начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев сообщил, что с 2013 г. было заблокировано или удалено более 3,9 млн ссылок на пиратский контент, передает ТАСС. Он напомнил, что помимо законодательного регулирования есть и механизмы отраслевого саморегулирования. В частности, правообладатели, которые в 2018 г. подписали меморандум с интернет-сервисами, могут во внесудебном порядке удалять из поисковой выдачи ссылки на страницы с нелегальными копиями своих произведений. Для этого нужно направить данные в Реестр пиратских копий контента. Таким образом из результатов поисковой выдачи было удалено около 370 млн ссылок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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