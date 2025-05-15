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Комитет Госдумы одобрил обязательную маркировку контента в видеоиграх

Ведомости

Комитет Госдумы по экономической политике одобрил маркировку контента в видеоиграх – она будет информировать геймеров о присутствии элементов жестокости, паники, нецензурной брани. Об этом пишет ТАСС.

Законопроектом предлагается ввести требования для распространителей видеоигр об ограничении доступа российских пользователей к информации, запрещенной к распространению на территории РФ.

Также инициативой устанавливаются правила о предупреждении геймеров об особенностях содержания видеоигры. Это будет осуществляться через нанесение соответствующего знака или текстового предупреждения об ограничении ее распространения. Играм могут присвоить одну или несколько категорий: видеоигра, содержащая контент со сценами жестокости и насилия, страха и паники, половых отношений между людьми, нецензурной брани, употребления алкогольной, табачной или наркотической продукции, а также предоставляющая возможность совершения внутриигровых покупок и др.

В январе первый заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин рассказал, что законопроект о маркировке видеоигр предполагает четыре возможных способа идентификации геймеров.

Туда входит идентификация через «Госуслуги», идентификация при помощи иной системы аутентификации, подконтрольной российскому юрлицу, по биометрии или по номеру телефона. Выбрать можно будет любой из них.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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