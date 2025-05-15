Комитет Госдумы одобрил обязательную маркировку контента в видеоиграх

Также инициативой устанавливаются правила о предупреждении геймеров об особенностях содержания видеоигры. Это будет осуществляться через нанесение соответствующего знака или текстового предупреждения об ограничении ее распространения. Играм могут присвоить одну или несколько категорий: видеоигра, содержащая контент со сценами жестокости и насилия, страха и паники, половых отношений между людьми, нецензурной брани, употребления алкогольной, табачной или наркотической продукции, а также предоставляющая возможность совершения внутриигровых покупок и др.