Комитет Госдумы одобрил обязательную маркировку контента в видеоиграх
Комитет Госдумы по экономической политике одобрил маркировку контента в видеоиграх – она будет информировать геймеров о присутствии элементов жестокости, паники, нецензурной брани. Об этом пишет ТАСС.
Законопроектом предлагается ввести требования для распространителей видеоигр об ограничении доступа российских пользователей к информации, запрещенной к распространению на территории РФ.
Также инициативой устанавливаются правила о предупреждении геймеров об особенностях содержания видеоигры. Это будет осуществляться через нанесение соответствующего знака или текстового предупреждения об ограничении ее распространения. Играм могут присвоить одну или несколько категорий: видеоигра, содержащая контент со сценами жестокости и насилия, страха и паники, половых отношений между людьми, нецензурной брани, употребления алкогольной, табачной или наркотической продукции, а также предоставляющая возможность совершения внутриигровых покупок и др.
В январе первый заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин рассказал, что законопроект о маркировке видеоигр предполагает четыре возможных способа идентификации геймеров.
Туда входит идентификация через «Госуслуги», идентификация при помощи иной системы аутентификации, подконтрольной российскому юрлицу, по биометрии или по номеру телефона. Выбрать можно будет любой из них.