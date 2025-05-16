Газета
Телеграм
/ Технологии

«ЭР-телеком» увеличил выручку на 12% за I квартал 2025 года

Ведомости

«ЭР-телеком» объявил консолидированные финансовые результаты по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I квартал текущего года. Согласно документу, выручка холдинга увеличилась на 12% год к году, составив 25,4 млрд руб.

Прибыль компании составила 9 млн руб., в то время как годом ранее был зафиксирован убыток в 87 млн руб. Операционная прибыль до вычета амортизации (OIBDA) увеличилась на 17% – с 9,9 млрд руб. до 11,6 млрд руб. Рентабельность OIBDA возросла на 2,1 процентного пункта, достигнув 45,6% по сравнению с 43,5% в предыдущем году.

Капитальные расходы (CAPEX) сократились на 13% – с 4,1 млрд руб. до 3,6 млрд руб. Свободный денежный поток (FCF) увеличился на 122% и составил 357 млн руб., тогда как в прошлом году он был отрицательным и равнялся –1,6 млрд руб. Чистый долг компании уменьшился на 0,3 процентного пункта, снизившись с 3,5 до 3,2.

Представители компании подчеркнули, что в I квартале основным приоритетом оставалась клиентоориентированность.

«ЭР-телеком» является российским телекоммуникационным оператором, входящим в пятерку крупнейших компаний в этой сфере в России. Она предоставляет услуги кабельного телевидения, доступа в интернет, телефонии, видеонаблюдения и другие. К числу торговых марок компании относятся «ДОМ.РУ», «ДОМ.РУ Бизнес», «Энфорта» и «Электронный город».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных