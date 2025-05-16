«ЭР-телеком» увеличил выручку на 12% за I квартал 2025 года

Прибыль компании составила 9 млн руб., в то время как годом ранее был зафиксирован убыток в 87 млн руб. Операционная прибыль до вычета амортизации (OIBDA) увеличилась на 17% – с 9,9 млрд руб. до 11,6 млрд руб. Рентабельность OIBDA возросла на 2,1 процентного пункта, достигнув 45,6% по сравнению с 43,5% в предыдущем году.