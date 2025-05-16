«ЭР-телеком» увеличил выручку на 12% за I квартал 2025 года
«ЭР-телеком» объявил консолидированные финансовые результаты по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I квартал текущего года. Согласно документу, выручка холдинга увеличилась на 12% год к году, составив 25,4 млрд руб.
Прибыль компании составила 9 млн руб., в то время как годом ранее был зафиксирован убыток в 87 млн руб. Операционная прибыль до вычета амортизации (OIBDA) увеличилась на 17% – с 9,9 млрд руб. до 11,6 млрд руб. Рентабельность OIBDA возросла на 2,1 процентного пункта, достигнув 45,6% по сравнению с 43,5% в предыдущем году.
Капитальные расходы (CAPEX) сократились на 13% – с 4,1 млрд руб. до 3,6 млрд руб. Свободный денежный поток (FCF) увеличился на 122% и составил 357 млн руб., тогда как в прошлом году он был отрицательным и равнялся –1,6 млрд руб. Чистый долг компании уменьшился на 0,3 процентного пункта, снизившись с 3,5 до 3,2.
Представители компании подчеркнули, что в I квартале основным приоритетом оставалась клиентоориентированность.
«ЭР-телеком» является российским телекоммуникационным оператором, входящим в пятерку крупнейших компаний в этой сфере в России. Она предоставляет услуги кабельного телевидения, доступа в интернет, телефонии, видеонаблюдения и другие. К числу торговых марок компании относятся «ДОМ.РУ», «ДОМ.РУ Бизнес», «Энфорта» и «Электронный город».