В работе мессенджера Telegram произошел сбой
В работе мессенджера Telegram зафиксирован сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector. Первые жалобы от пользователей начали поступать примерно с 23:00 по мск.
Согласно графику на Downdetector, пик обращений пришелся на 23:45 мск. Пользователи сообщают о различных проблемах, включая сбои оповещений, медленную загрузку медиафайлов, невозможность отправить сообщения, а также случаи, когда приложение вообще не открывается.
Наибольшее количество жалоб поступило из Санкт-Петербурга, Нижегородской области и Москвы.
15 мая российский сегмент интернета столкнулся с масштабным сбоем. Пользователи жаловались на ограничения в работе таких сервисов, как «Госуслуги», «Кинопоиск», «ВКонтакте», «Яндекс», Telegram, а также мобильных приложений банков ВТБ, Сбербанка и Альфа-Банка.
Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора тогда подтверждал кратковременный сбой в работе как российских, так и зарубежных сервисов. Проблемы начались около 18:40 мск, а уже к 18:55 работа сервисов начала восстанавливаться.