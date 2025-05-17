В работе мессенджера Telegram произошел сбой

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора тогда подтверждал кратковременный сбой в работе как российских, так и зарубежных сервисов. Проблемы начались около 18:40 мск, а уже к 18:55 работа сервисов начала восстанавливаться.