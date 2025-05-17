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В работе мессенджера Telegram произошел сбой

Ведомости

В работе мессенджера Telegram зафиксирован сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector. Первые жалобы от пользователей начали поступать примерно с 23:00 по мск.

Согласно графику на Downdetector, пик обращений пришелся на 23:45 мск. Пользователи сообщают о различных проблемах, включая сбои оповещений, медленную загрузку медиафайлов, невозможность отправить сообщения, а также случаи, когда приложение вообще не открывается.

Наибольшее количество жалоб поступило из Санкт-Петербурга, Нижегородской области и Москвы.

15 мая российский сегмент интернета столкнулся с масштабным сбоем. Пользователи жаловались на ограничения в работе таких сервисов, как «Госуслуги», «Кинопоиск», «ВКонтакте», «Яндекс», Telegram, а также мобильных приложений банков ВТБ, Сбербанка и Альфа-Банка.

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора тогда подтверждал кратковременный сбой в работе как российских, так и зарубежных сервисов. Проблемы начались около 18:40 мск, а уже к 18:55 работа сервисов начала восстанавливаться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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