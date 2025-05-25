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Пакистан выделил 2000 МВт для майнинга биткоинов

Ведомости

Пакистан выделил 2000 МВт электроэнергии в рамках первой фазы национальной программы по поддержке майнинга биткоинов и центров обработки данных искусственного интеллекта, передает Bloomberg со ссылкой на заявление минфина страны.

Инициативу по выделению мощностей для майнинга возглавляет пакистанский совет по криптовалютам. Программа, как отмечается в заявлении, призвана монетизировать излишки энергии и создать высокотехнологичные рабочие места. По данным министерства, для реализации инициативы задействуют угольные электростанции Sahiwal, China Hub и Port Qasim. Сейчас эти предприятия работают только на 15% мощности.

В апреле стало известно, что Пакистан привлек соучредителя криптовалютной биржи Binance Чанпэна Чжао к работе в совете по криптовалютам. Минфин сообщал, что Чжао будет работать там в качестве стратегического советника. Назначение произошло на фоне поиска Пакистаном инвестиций для поддержки экономики страны, которая избежала финансового дефолта в 2023 г., отмечало агентство. Сообщалось также, что правительство планирует разработать правовую базу для торговли криптовалютой, чтобы привлечь иностранных инвесторов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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