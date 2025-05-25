Пакистан выделил 2000 МВт для майнинга биткоинов
Пакистан выделил 2000 МВт электроэнергии в рамках первой фазы национальной программы по поддержке майнинга биткоинов и центров обработки данных искусственного интеллекта, передает Bloomberg со ссылкой на заявление минфина страны.
Инициативу по выделению мощностей для майнинга возглавляет пакистанский совет по криптовалютам. Программа, как отмечается в заявлении, призвана монетизировать излишки энергии и создать высокотехнологичные рабочие места. По данным министерства, для реализации инициативы задействуют угольные электростанции Sahiwal, China Hub и Port Qasim. Сейчас эти предприятия работают только на 15% мощности.
В апреле стало известно, что Пакистан привлек соучредителя криптовалютной биржи Binance Чанпэна Чжао к работе в совете по криптовалютам. Минфин сообщал, что Чжао будет работать там в качестве стратегического советника. Назначение произошло на фоне поиска Пакистаном инвестиций для поддержки экономики страны, которая избежала финансового дефолта в 2023 г., отмечало агентство. Сообщалось также, что правительство планирует разработать правовую базу для торговли криптовалютой, чтобы привлечь иностранных инвесторов.