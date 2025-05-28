Число пользователей Telegram с подпиской Premium выросло до 15 млн
Число пользователей мессенджера Telegram с подпиской Premium выросло до 15 млн человек. Об этом сообщил основатель площадки Павел Дуров в своем Telegram-канале.
По его данным, только за последний год их количество увеличилось вдвое.
6 сентября 2024 г. Дуров сообщал о том, что данный показатель достиг отметки в 10 млн пользователей.
В мае агентство Reuters со ссылкой на правительственный документ сообщало, что вьетнамские власти заблокируют Telegram за отказ сотрудничать с властями. Согласно документу от 21 мая, министерство технологий Вьетнама поручило поставщикам телекоммуникационных услуг заблокировать приложение за нежелание сотрудничать в борьбе с предполагаемыми преступлениями, совершенными его пользователями.