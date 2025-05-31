WhatsApp летом прекратит поддержку версий для устаревших смартфонов
Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена) прекратит поддержку версий для устаревших устройств с 1 июня. Об этом пишет 9to5Mac со ссылкой на данные компании.
WhatsApp будет работать только на iPhone с iOS 15.1 и более поздних версий и на версиях Android от 5.1.
Как уточняет портал, WhatsApp больше не будет работать на iPhone 5s, iPhone 6 и 6 Plus. Доступ будет сохранен для iPhone 6s, iPhone 6s Plus и iPhone SE первого поколения.
«Эти устройства поддерживают iOS до 15.8.4. Если они обновлены до последней поддерживаемой версии iOS, они должны "продержаться" до следующего обновления WhatsApp, которое, скорее всего, произойдет не раньше, чем через год или два», – уточнили в 9to5Mac.
В апреле Meta предупредила пользователей о серьезной уязвимости в версии WhatsApp для Windows. Уязвимость связана с подменой типа файла и позволяет атакующим отправлять специально созданные вложения, маскируя их под безопасные файлы.
Тогда уточнялось, что уязвимость была устранена в новых версиях. В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России призывали обновить мессенджер.