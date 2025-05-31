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WhatsApp летом прекратит поддержку версий для устаревших смартфонов

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Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена) прекратит поддержку версий для устаревших устройств с 1 июня. Об этом пишет 9to5Mac со ссылкой на данные компании.

WhatsApp будет работать только на iPhone с iOS 15.1 и более поздних версий и на версиях Android от 5.1.

Как уточняет портал, WhatsApp больше не будет работать на iPhone 5s, iPhone 6 и 6 Plus. Доступ будет сохранен для iPhone 6s, iPhone 6s Plus и iPhone SE первого поколения.

«Эти устройства поддерживают iOS до 15.8.4. Если они обновлены до последней поддерживаемой версии iOS, они должны "продержаться" до следующего обновления WhatsApp, которое, скорее всего, произойдет не раньше, чем через год или два», – уточнили в 9to5Mac.

В апреле Meta предупредила пользователей о серьезной уязвимости в версии WhatsApp для Windows. Уязвимость связана с подменой типа файла и позволяет атакующим отправлять специально созданные вложения, маскируя их под безопасные файлы. 

Тогда уточнялось, что уязвимость была устранена в новых версиях. В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России призывали обновить мессенджер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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