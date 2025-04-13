Meta предупредила об уязвимости в версии WhatsApp для Windows

В феврале полиция рассказала о схеме шпионского ПО в WhatsApp. Сообщалось, что вредоносное программное обеспечение Graphite способно заразить телефоны через файлы в формате PDF, при этом установка трояна происходила автоматически. Член комиссии по поддержке IT-индустрии общественного совета при Минцифры России Георгий Волков заявил, что это не просто уязвимость, а «критический сбой в системе безопасности, который ставит под угрозу миллионы людей».