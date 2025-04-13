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Meta предупредила об уязвимости в версии WhatsApp для Windows

Ведомости

Компания Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) предупредила пользователей о серьезной уязвимости в версии WhatsApp для Windows, рекомендуется обновить десктопную версию мессенджера, сообщает Telegram-канал управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

Уязвимость связана с подменой типа файла и позволяет атакующим отправлять специально созданные вложения, маскируя их под безопасные файлы. Как поясняет МВД, злоумышленники могут отправить вредоносное ПВО как безопасный документ или картинку, а открытии такого файла внутри WhatsApp программа может запуститься незаметно.

«Уязвимость устранена в обновлении 2.2450.6. Если вы не обновили приложение – срочно сделайте это», – говорится в сообщении.

В МВД напомнили, что WhatsApp уже закрывал «похожую брешь». Тогда вложения с расширениями .py и .php могли запускаться без предупреждений, если на компьютере был установлен Python.

В феврале полиция рассказала о схеме шпионского ПО в WhatsApp. Сообщалось, что вредоносное программное обеспечение Graphite способно заразить телефоны через файлы в формате PDF, при этом установка трояна происходила автоматически. Член комиссии по поддержке IT-индустрии общественного совета при Минцифры России Георгий Волков заявил, что это не просто уязвимость, а «критический сбой в системе безопасности, который ставит под угрозу миллионы людей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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