Полиция рассказала о схеме шпионского ПО в WhatsApp

В Роскачестве также рассказали о схеме, приуроченной ко Дню святого Валентина. Злоумышленники в соцсетях рассылают пользователям «валентинки» с предложением узнать, кто отправил им «анонимное признание в любви». Ссылка ведет на поддельный сайт, который имитирует страницу авторизации. При попытке войти на этом сайте пользователь вводит свои данные, которые затем попадают к аферистам.