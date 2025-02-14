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Полиция рассказала о схеме шпионского ПО в WhatsApp

Ведомости

В группах мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) распространяют шпионскую программу через зараженные PDF-файлы, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Вредоносное программное обеспечение (ПО) называется Graphite. Оно способно заразить телефоны через файлы в формате PDF. «Для заражения не требовалось, чтобы пользователь открывал файл или переходил по ссылкам – установка трояна происходила автоматически», – предупредили в полиции.

Член комиссии по поддержке IT-индустрии общественного совета при Минцифры России Георгий Волков заявил, что это не просто уязвимость, а «критический сбой в системе безопасности, который ставит под угрозу миллионы людей».

9 февраля управление МВД сообщило, что киберпреступники используют «романтические настроения» для обмана людей в преддверии 14 февраля. Например, перед праздником россиянам следует опасаться знакомств в интернете – злоумышленники создают ложные профили в соцсетях и на сайтах знакомств, «разыгрывают вспыхнувшие чувства и, в итоге, выманивают средства».

В Роскачестве также рассказали о схеме, приуроченной ко Дню святого Валентина. Злоумышленники в соцсетях рассылают пользователям «валентинки» с предложением узнать, кто отправил им «анонимное признание в любви». Ссылка ведет на поддельный сайт, который имитирует страницу авторизации. При попытке войти на этом сайте пользователь вводит свои данные, которые затем попадают к аферистам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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