Полиция рассказала о схеме шпионского ПО в WhatsApp
В группах мессенджера WhatsApp
Вредоносное программное обеспечение (ПО) называется Graphite. Оно способно заразить телефоны через файлы в формате PDF. «Для заражения не требовалось, чтобы пользователь открывал файл или переходил по ссылкам – установка трояна происходила автоматически», – предупредили в полиции.
Член комиссии по поддержке IT-индустрии общественного совета при Минцифры России Георгий Волков заявил, что это не просто уязвимость, а «критический сбой в системе безопасности, который ставит под угрозу миллионы людей».
9 февраля управление МВД сообщило, что киберпреступники используют «романтические настроения» для обмана людей в преддверии 14 февраля. Например, перед праздником россиянам следует опасаться знакомств в интернете – злоумышленники создают ложные профили в соцсетях и на сайтах знакомств, «разыгрывают вспыхнувшие чувства и, в итоге, выманивают средства».
В Роскачестве также рассказали о схеме, приуроченной ко Дню святого Валентина. Злоумышленники в соцсетях рассылают пользователям «валентинки» с предложением узнать, кто отправил им «анонимное признание в любви». Ссылка ведет на поддельный сайт, который имитирует страницу авторизации. При попытке войти на этом сайте пользователь вводит свои данные, которые затем попадают к аферистам.