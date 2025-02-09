В МВД предупредили об активизации киберпреступников перед 14 февраля
Киберпреступники используют «романтические настроения» для обмана людей в преддверии 14 февраля, сообщает Telegram-канал управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Ведомство перечислю несколько популярных схем, к которым прибегают кибермошенники. В частности, перед праздником россиянам следует опасаться знакомств в интернете – злоумышленники создают ложные профили в соцсетях и на сайтах знакомств, «разыгрывают вспыхнувшие чувства и, в итоге, выманивают средства».
Еще одна схема связана с созданием ложных сайтов доставки цветов и подарков, которые предлагают «скидки и эксклюзивные букеты», а после оплаты заказа прекращают общение. В МВД предупредили также о фишинговых акциях и скидках, которые якобы устраивают известные бренды. Такие предложения ведут пользователей на сайты, похищающие персональные данные или распространяющие вредоносное ПО. Кроме того, кибермошенники могут прибегнуть к схеме обмана, рассказав о доставке цветов от «неизвестного поклонника». По данным МВД, таким образом у людей выманивают SMS-код и получают неправомерный доступ к аккаунтам.
Полиция ранее представила рейтинг популярных в январе схем мошенников. Среди них обман родителей школьников, предложения вступить в «домовые чаты», а также фейковые виртуальные товары для онлайн-игр. «Ведомости» со ссылкой на данные МТС писали, что за 2024 г. количество мошеннических атак через системы авторизации выросло на 15% по сравнению с 2023 г.