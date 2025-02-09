В МВД предупредили об активизации киберпреступников перед 14 февраля

Еще одна схема связана с созданием ложных сайтов доставки цветов и подарков, которые предлагают «скидки и эксклюзивные букеты», а после оплаты заказа прекращают общение. В МВД предупредили также о фишинговых акциях и скидках, которые якобы устраивают известные бренды. Такие предложения ведут пользователей на сайты, похищающие персональные данные или распространяющие вредоносное ПО. Кроме того, кибермошенники могут прибегнуть к схеме обмана, рассказав о доставке цветов от «неизвестного поклонника». По данным МВД, таким образом у людей выманивают SMS-код и получают неправомерный доступ к аккаунтам.