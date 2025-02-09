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В МВД предупредили об активизации киберпреступников перед 14 февраля

Ведомости

Киберпреступники используют «романтические настроения» для обмана людей в преддверии 14 февраля, сообщает Telegram-канал управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Ведомство перечислю несколько популярных схем, к которым прибегают кибермошенники. В частности, перед праздником россиянам следует опасаться знакомств в интернете – злоумышленники создают ложные профили в соцсетях и на сайтах знакомств, «разыгрывают вспыхнувшие чувства и, в итоге, выманивают средства». 

Еще одна схема связана с созданием ложных сайтов доставки цветов и подарков, которые предлагают «скидки и эксклюзивные букеты», а после оплаты заказа прекращают общение. В МВД предупредили также о фишинговых акциях и скидках, которые якобы устраивают известные бренды. Такие предложения ведут пользователей на сайты, похищающие персональные данные или распространяющие вредоносное ПО. Кроме того, кибермошенники могут прибегнуть к схеме обмана, рассказав о доставке цветов от «неизвестного поклонника». По данным МВД, таким образом у людей выманивают SMS-код и получают неправомерный доступ к аккаунтам.  

Полиция ранее представила рейтинг популярных в январе схем мошенников. Среди них обман родителей школьников, предложения вступить в «домовые чаты», а также фейковые виртуальные товары для онлайн-игр. «Ведомости» со ссылкой на данные МТС писали, что за 2024 г. количество мошеннических атак через системы авторизации выросло на 15% по сравнению с 2023 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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