Полицейские предупредили о лишении свободы на 10 лет за аренду WhatsApp
Аренда WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) наказывается лишением свободы на срок до 10 лет. Это преступление квалифицируется как мошенничество, сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.
«Передав аккаунт третьим лицам, он будет использован колл-центрами для совершения мошеннических действий», – говорится в сообщении.
Полицейские подчеркивают, что человек, сдавший в аренду свой аккаунт, становится соучастником преступления. Ответственность предусмотрена ст. 159 УК РФ (мошенничество), предполагающей до 10 лет лишения свободы.
По данным УБК МВД, самым юным установленным участником схемы стал десятилетний Н. Мальчик предоставил свой аккаунт колл-центру за 1500 руб.
3 апреля «РИА Новости» со ссылкой на материалы МВД писало, что мошенники оформляли кредиты на россиян, предлагая им стать актерами массовки.
Президент России Владимир Путин 2 апреля поручил кабмину и Банку России разработать единый системный подход к борьбе с кибермошенниками. В частности, необходимо рассмотреть вопрос о дополнительном ограничении количества и периода действия платежных карт, которые банки выдают клиентам, в том числе иностранцам. Кроме того, правительству и ЦБ поручено оценить эффективность мероприятий по развитию цифровой грамотности населения и разработать комплекс мер по ее повышению.