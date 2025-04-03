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Полицейские предупредили о лишении свободы на 10 лет за аренду WhatsApp

Ведомости

Аренда WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) наказывается лишением свободы на срок до 10 лет. Это преступление квалифицируется как мошенничество, сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

«Передав аккаунт третьим лицам, он будет использован колл-центрами для совершения мошеннических действий», – говорится в сообщении.

Полицейские подчеркивают, что человек, сдавший в аренду свой аккаунт, становится соучастником преступления. Ответственность предусмотрена ст. 159 УК РФ (мошенничество), предполагающей до 10 лет лишения свободы.

По данным УБК МВД, самым юным установленным участником схемы стал десятилетний Н. Мальчик предоставил свой аккаунт колл-центру за 1500 руб.

3 апреля «РИА Новости» со ссылкой на материалы МВД писало, что мошенники оформляли кредиты на россиян, предлагая им стать актерами массовки.

Президент России Владимир Путин 2 апреля поручил кабмину и Банку России разработать единый системный подход к борьбе с кибермошенниками. В частности, необходимо рассмотреть вопрос о дополнительном ограничении количества и периода действия платежных карт, которые банки выдают клиентам, в том числе иностранцам. Кроме того, правительству и ЦБ поручено оценить эффективность мероприятий по развитию цифровой грамотности населения и разработать комплекс мер по ее повышению.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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