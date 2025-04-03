Полицейские предупредили о лишении свободы на 10 лет за аренду WhatsApp

Президент России Владимир Путин 2 апреля поручил кабмину и Банку России разработать единый системный подход к борьбе с кибермошенниками. В частности, необходимо рассмотреть вопрос о дополнительном ограничении количества и периода действия платежных карт, которые банки выдают клиентам, в том числе иностранцам. Кроме того, правительству и ЦБ поручено оценить эффективность мероприятий по развитию цифровой грамотности населения и разработать комплекс мер по ее повышению.