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МВД рассказало о схеме обмана с объявлениями о наборе актеров массовки

Ведомости

Мошенники оформляли кредиты на россиян, предлагая им стать актерами массовки, пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы МВД.

Злоумышленники публиковали в Сети объявления о работе и предлагали гражданам попробовать себя в роли актеров массовых сцен. На собеседовании они убеждали потенциальных жертв стать моделями, делая комплименты их внешности. С теми, кто дал согласие, аферисты подписывали договор и дополнительное соглашение. В действительности же это были документы на оформление кредита на суммы от 50 000 до 100 000 руб., следует из документов полиции. Средства сразу же переводились на счет фирмы.

ТАСС со ссылкой на данные МВД писал об обмане мошенниками пенсионеров под предлогом перерасчета трудового стажа. Аферисты похищают деньги у пожилых людей под угрозой уголовного дела якобы за оказание помощи Украине.

2 апреля президент России Владимир Путин поручил кабмину и Банку России создать единый системный подход к борьбе с кибермошенниками. Среди прочего, требуется рассмотреть вопрос о дополнительном ограничении количества и периода действия платежных карт, которые банки выдают клиентам, в том числе иностранцам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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