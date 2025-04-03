МВД рассказало о схеме обмана с объявлениями о наборе актеров массовки

Злоумышленники публиковали в Сети объявления о работе и предлагали гражданам попробовать себя в роли актеров массовых сцен. На собеседовании они убеждали потенциальных жертв стать моделями, делая комплименты их внешности. С теми, кто дал согласие, аферисты подписывали договор и дополнительное соглашение. В действительности же это были документы на оформление кредита на суммы от 50 000 до 100 000 руб., следует из документов полиции. Средства сразу же переводились на счет фирмы.