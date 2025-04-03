МВД рассказало о схеме обмана с объявлениями о наборе актеров массовки
Мошенники оформляли кредиты на россиян, предлагая им стать актерами массовки, пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы МВД.
Злоумышленники публиковали в Сети объявления о работе и предлагали гражданам попробовать себя в роли актеров массовых сцен. На собеседовании они убеждали потенциальных жертв стать моделями, делая комплименты их внешности. С теми, кто дал согласие, аферисты подписывали договор и дополнительное соглашение. В действительности же это были документы на оформление кредита на суммы от 50 000 до 100 000 руб., следует из документов полиции. Средства сразу же переводились на счет фирмы.
ТАСС со ссылкой на данные МВД писал об обмане мошенниками пенсионеров под предлогом перерасчета трудового стажа. Аферисты похищают деньги у пожилых людей под угрозой уголовного дела якобы за оказание помощи Украине.
2 апреля президент России Владимир Путин поручил кабмину и Банку России создать единый системный подход к борьбе с кибермошенниками. Среди прочего, требуется рассмотреть вопрос о дополнительном ограничении количества и периода действия платежных карт, которые банки выдают клиентам, в том числе иностранцам.