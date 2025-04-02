В МВД сообщили о схеме обмана пенсионеров под предлогом перерасчета стажа
Мошенники обманывают пенсионеров под предлогом перерасчета трудового стажа и похищают деньги, угрожая уголовным делом за оказание помощи Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.
По данным ведомства, аферисты звонят пожилым людям и представляются работниками Пенсионного фонда. Они просят продиктовать им паспортные данные якобы для перерасчета трудового стажа. Потом с потенциальной жертвой связывается псевдоправоохранитель, который утверждает, что по паспортным данным человека был осуществлен перевод средств на Украину, в связи с чем в отношении него возбуждено уголовное дело. Мошенники убеждают пенсионера снять сбережения и и для сохранности передать их курьеру.
5 марта президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства. Его основной темой стали комплексные меры по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством.
25 марта депутаты Госдумы приняли закон, направленный на защиту граждан от мошенничества, совершаемого с использованием информационных и коммуникационных технологий. 1 апреля Путин подписал документ. Согласно закону, россияне могут установить самозапрет на дистанционное оформление сим-карт, международные звонки, спам-обзвоны и смс-рассылки.