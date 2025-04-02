В МВД сообщили о схеме обмана пенсионеров под предлогом перерасчета стажа

По данным ведомства, аферисты звонят пожилым людям и представляются работниками Пенсионного фонда. Они просят продиктовать им паспортные данные якобы для перерасчета трудового стажа. Потом с потенциальной жертвой связывается псевдоправоохранитель, который утверждает, что по паспортным данным человека был осуществлен перевод средств на Украину, в связи с чем в отношении него возбуждено уголовное дело. Мошенники убеждают пенсионера снять сбережения и и для сохранности передать их курьеру.