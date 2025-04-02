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В МВД сообщили о схеме обмана пенсионеров под предлогом перерасчета стажа

Ведомости

Мошенники обманывают пенсионеров под предлогом перерасчета трудового стажа и похищают деньги, угрожая уголовным делом за оказание помощи Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.

По данным ведомства, аферисты звонят пожилым людям и представляются работниками Пенсионного фонда. Они просят продиктовать им паспортные данные якобы для перерасчета трудового стажа. Потом с потенциальной жертвой связывается псевдоправоохранитель, который утверждает, что по паспортным данным человека был осуществлен перевод средств на Украину, в связи с чем в отношении него возбуждено уголовное дело. Мошенники убеждают пенсионера снять сбережения и и для сохранности передать их курьеру.

5 марта президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства. Его основной темой стали комплексные меры по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством.

25 марта депутаты Госдумы приняли закон, направленный на защиту граждан от мошенничества, совершаемого с использованием информационных и коммуникационных технологий. 1 апреля Путин подписал документ. Согласно закону, россияне могут установить самозапрет на дистанционное оформление сим-карт, международные звонки, спам-обзвоны и смс-рассылки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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