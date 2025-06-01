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Вместо «нейросети» Natasha ответы на запросы пользователей писали 700 индусов

Ведомости

В компании Builder.ai более 700 индусов создавали приложения по запросу пользователей, имитируя таким образом работу «нейросети» Natasha, сообщает Business Today.

Стартап Builder.ai предлагал пользователям воспользоваться «умным» конструктором, при помощи которого «нейросеть» Natasha создавала для них готовые приложения. Компания пыталась сделать этот процесс «таким же простым, как заказ пиццы». При этом выяснилось, что все это время программированием занимались люди.

Запросы пользователей отправлялись в офис в Индии, а работники имитировали компьютерные алгоритмы. В итоге стартап проработал 8 лет, но в итоге обанкротился.

Основатель Builder.ai Сачин Дев Дуггал анонсировал сделку для инвестором по покупке бизнеса из-за его неплатежеспособности. В начале 2025 г. он ушел с поста гендиректора компании, но сохранил свою должность в совете директоров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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