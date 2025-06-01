Вместо «нейросети» Natasha ответы на запросы пользователей писали 700 индусов
В компании Builder.ai более 700 индусов создавали приложения по запросу пользователей, имитируя таким образом работу «нейросети» Natasha, сообщает Business Today.
Стартап Builder.ai предлагал пользователям воспользоваться «умным» конструктором, при помощи которого «нейросеть» Natasha создавала для них готовые приложения. Компания пыталась сделать этот процесс «таким же простым, как заказ пиццы». При этом выяснилось, что все это время программированием занимались люди.
Запросы пользователей отправлялись в офис в Индии, а работники имитировали компьютерные алгоритмы. В итоге стартап проработал 8 лет, но в итоге обанкротился.
Основатель Builder.ai Сачин Дев Дуггал анонсировал сделку для инвестором по покупке бизнеса из-за его неплатежеспособности. В начале 2025 г. он ушел с поста гендиректора компании, но сохранил свою должность в совете директоров.