Вместо «нейросети» Natasha ответы на запросы пользователей писали 700 индусов

Стартап Builder.ai предлагал пользователям воспользоваться «умным» конструктором, при помощи которого «нейросеть» Natasha создавала для них готовые приложения. Компания пыталась сделать этот процесс «таким же простым, как заказ пиццы». При этом выяснилось, что все это время программированием занимались люди.