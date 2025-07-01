В Кремле будут использовать сервисы российского мессенджера

Представителя Кремля также спросили, как в Кремле относятся к дискуссии о том, что другие сервисы – Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) – могут быть замедлены и заблокированы. Песков отметил необходимость выполнения мессенджерами российского законодательства.