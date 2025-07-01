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В Кремле будут использовать сервисы российского мессенджера

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В Кремле обязательно воспользуются всеми сервисами российского мессенджера, когда он будет «полноформатно в рабочем состоянии». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Представителя Кремля также спросили, как в Кремле относятся к дискуссии о том, что другие сервисы – Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) – могут быть замедлены и заблокированы. Песков отметил необходимость выполнения мессенджерами российского законодательства.

«Конечно, все заинтересованы в том, чтоб была конкуренция, потому что в условиях отсутствия конкуренции, конечно же, российский мессенджер не сможет развиваться должным образом. Это однозначно», – подчеркнул он.

30 июня президент России Владимир Путин поручил правительству внедрить в национальный мессенджер государственные и финансовые услуги.

Госдума приняла закон о создании российского национального мессенджера 10 июня. Отмечалось, что сервис предоставит гражданам и органам власти «возможность безопасного виртуального общения». Новое приложение объединит в себе функции мессенджера и государственных сервисов. На фоне разработки сервиса возникли опасения из-за возможной блокировки Telegram. Первый заместитель председателя IT-комитета Госдумы Антон Горелкин говорил, что Telegram не заблокируют после запуска национального мессенджера при условии соблюдения законов.

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