Крупные мобильные операторы России столкнулись со сбоем в работе

Тогда же в регионах официально начали объявлять о введенных ограничениях. 21 мая губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о временном отключении мобильного интернета на территории региона в целях безопасности. По той же причине ограничения вводились властями в Псковской и Воронежской областях.