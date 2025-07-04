Крупные мобильные операторы России столкнулись со сбоем в работе

Крупные мобильные операторы России столкнулись со сбоем в работеБольше всего жалоб поступает от пользователей МТС
Российские мобильные операторы столкнулись со сбоем в работе. Это следует из данных сервиса DownDetector.
Больше всего сообщений поступает от клиентов МТС. За последний час на 14:50 мск поступило 5480 жалоб от пользователей МТС, 4184 – пользователей МГТС. Оператор МТС не стал комментировать «Ведомостям» сообщения о сбое.
В мае российские пользователи столкнулись с массовыми отключениями мобильного интернета. Это произошло накануне Дня Победы, передача данных на мобильных устройствах перестала работать на фоне масштабных атак беспилотников.
Тогда же в регионах официально начали объявлять о введенных ограничениях. 21 мая губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о временном отключении мобильного интернета на территории региона в целях безопасности. По той же причине ограничения вводились властями в Псковской и Воронежской областях.