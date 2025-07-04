Газета
Телеграм
Главная / Технологии /

Крупные мобильные операторы России столкнулись со сбоем в работе

Больше всего жалоб поступает от пользователей МТС
Ведомости

Российские мобильные операторы столкнулись со сбоем в работе. Это следует из данных сервиса DownDetector.

С проблемами столкнулись пользователи «Билайна», «Мегафона», T2 и МТС. С ограничением доступа столкнулся и сервис мониторинга сбоев «Сбой.РФ».

Больше всего сообщений поступает от клиентов МТС. За последний час на 14:50 мск поступило 5480 жалоб от пользователей МТС, 4184 – пользователей МГТС. Оператор МТС не стал комментировать «Ведомостям» сообщения о сбое.

В мае российские пользователи столкнулись с массовыми отключениями мобильного интернета. Это произошло накануне Дня Победы, передача данных на мобильных устройствах перестала работать на фоне масштабных атак беспилотников.

Тогда же в регионах официально начали объявлять о введенных ограничениях. 21 мая губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о временном отключении мобильного интернета на территории региона в целях безопасности. По той же причине ограничения вводились властями в Псковской и Воронежской областях.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных