Bloomberg: SpaceX проведет внутреннюю продажу акций по $212

SpaceX Илона Маска готовит очередной тендер на выкуп акций у сотрудников и ранних инвесторов, который подразумевает цену $212 за бумагу и выводит оценку стартапа примерно на $400 млрд, сообщили Bloomberg источники, знакомые с деталями сделки. Новая цена значительно выше $185 за акцию, зафиксированных в предыдущем раунде в декабре 2024 г.