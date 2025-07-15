Bloomberg: SpaceX проведет внутреннюю продажу акций по $212
SpaceX Илона Маска готовит очередной тендер на выкуп акций у сотрудников и ранних инвесторов, который подразумевает цену $212 за бумагу и выводит оценку стартапа примерно на $400 млрд, сообщили Bloomberg источники, знакомые с деталями сделки. Новая цена значительно выше $185 за акцию, зафиксированных в предыдущем раунде в декабре 2024 г.
Рост котировок закрепляет за SpaceX статус самой дорогой частной компании в мире и отражает уверенность инвесторов в коммерческом потенциале многоразовых ракет Falcon, корабля Starship и спутниковой сети Starlink. Собеседники издания уточняют, что сделка позволит сотрудникам и ранним пайщикам частично зафиксировать прибыль, при этом компания новых средств не привлекает.
Официальный представитель SpaceX отказался комментировать условия готовящейся операции.