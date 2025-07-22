В «Яндекс.Картах» улучшили отображение сложных развязок
Как пояснили создатели, новая функция призвана облегчить навигацию для автомобилистов – к примеру, поможет быстрее находить правильные съезды и заранее готовиться к маневрам.
Специалисты картографического сервиса пояснили, что для удобного изучения сложных развязок достаточно включить режим навигации – система детально отображает разметку каждого уровня, помогая водителям выбрать правильное направление. Маршрут автоматически учитывает особенности многоярусных развязок. Также разработчики добавили реалистичную 3D-визуализацию туннелей, что позволяет четко определять их границы.
Приложение автоматически адаптирует обзор дороги при приближении к сложным участкам: сначала демонстрирует общий план развязки или въезда в туннель, а затем детально приближает ключевой фрагмент маршрута, помогая водителю своевременно занять правильную полосу и не пропустить поворот.
Обновление с детализированными развязками уже работает на всех платформах в 50 городах России. В ближайшей перспективе компания планирует распространить эту технологию и на другие города.