Клишас назвал недостаточными меры по защите данных граждан
Совет Федерации России совместно с правительством продолжит работу с законодательными мерами по защите российской информационной инфраструктуры и персональной информации граждан страны. Об этом заявил сенатор Андрей Клишас в своем Telegram-канале.
Клишас указал, что события последних дней указывают, что мер, которые были приняты для защиты в данной сфере, включая оборотные штрафы, оказалось «явно недостаточно».
28 июля в работе информационных систем авиакомпании «Аэрофлот» произошел сбой. Перевозчик предупредил о вынужденной корректировке расписания полетов. Позднее о кибератаке на авиакомпанию заявили хакерские группировки. Они утверждали, что атака привела к уничтожению внутренней IT-инфраструктуры «Аэрофлота», и пообещали опубликовать часть выкраденной информации.
Генеральная прокуратура подтвердила, что сбой случился из-за хакерской атаки на системы авиакомпании. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации). Представитель Роскомнадзора говорил, что сообщения об утечке и компрометировании персональных данных клиентов или сотрудников «Аэрофлота» еще не подтверждаются фактами. В ведомстве следят за ситуацией и ждут информацию от авиаперевозчика.
3 июля сообщалось, что РКН в первом полугодии 2025 г. выявил 35 утечек личных данных, 39 млн записей о пользователях оказались в открытом доступе. За этот год составлено шесть протоколов по ст. 13.11 КоАП РФ (нарушение законодательства РФ в области персональных данных). Ряду организаций вынесены предупреждения и штрафы, другие дела находятся в суде.