Клишас назвал недостаточными меры по защите данных граждан

Генеральная прокуратура подтвердила, что сбой случился из-за хакерской атаки на системы авиакомпании. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации). Представитель Роскомнадзора говорил, что сообщения об утечке и компрометировании персональных данных клиентов или сотрудников «Аэрофлота» еще не подтверждаются фактами. В ведомстве следят за ситуацией и ждут информацию от авиаперевозчика.