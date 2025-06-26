Бизнес так и не научился беречь персональные данные сотрудников

Бизнес так и не научился беречь персональные данные сотрудниковДаже под угрозой оборотных штрафов компании не удаляют устаревшие данные и допускают к ним посторонних
Каждая вторая компания в России считает, что полностью готова к новым требованиям по обработке персональных данных (ПД) сотрудников, но у большинства таких организаций есть нарушения в их защите. Об этом свидетельствует результат опроса, проведенного сервисом «Актион бухгалтерия» (входит в группу «Актион») среди 524 компаний.
С 30 мая 2025 г. в России вступили поправки в КоАП, увеличивающие штрафы за первый случай утечки ПД и вводящие оборотные штрафы за повторную утечку (подробнее см. врез). Изменения также вводят ответственность не только за утечку, но и за бездействие ответственных лиц – в частности, за непредоставление уведомлений об утечках в Роскомнадзор (РКН), несоблюдение требований по обработке ПД или за продолжение обработки данных по истечении срока согласия клиента, напоминает управляющий партнер Legal Eagles Армен Серобян.