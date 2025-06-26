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Бизнес так и не научился беречь персональные данные сотрудников

Даже под угрозой оборотных штрафов компании не удаляют устаревшие данные и допускают к ним посторонних
Лиана Липанова
Денис Абрамов / Ведомости
Денис Абрамов / Ведомости

Каждая вторая компания в России считает, что полностью готова к новым требованиям по обработке персональных данных (ПД) сотрудников, но у большинства таких организаций есть нарушения в их защите. Об этом свидетельствует результат опроса, проведенного сервисом «Актион бухгалтерия» (входит в группу «Актион») среди 524 компаний.

С 30 мая 2025 г. в России вступили поправки в КоАП, увеличивающие штрафы за первый случай утечки ПД и вводящие оборотные штрафы за повторную утечку (подробнее см. врез). Изменения также вводят ответственность не только за утечку, но и за бездействие ответственных лиц – в частности, за непредоставление уведомлений об утечках в Роскомнадзор (РКН), несоблюдение требований по обработке ПД или за продолжение обработки данных по истечении срока согласия клиента, напоминает управляющий партнер Legal Eagles Армен Серобян.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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