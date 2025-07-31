Крикалев сообщил о продолжающейся утечке воздуха на российском сегменте МКС
Долгосрочные наблюдения подтвердили, что утечка воздуха в промежуточной камере модуля «Звезда» на Международной космической станции (МКС), которую считали устраненной в июне, все еще сохраняется. При этом ее интенсивность существенно уменьшилась, сообщил замглавы Роскосмоса, специальный представитель президента РФ по международному сотрудничеству в космосе Сергей Крикалев на пресс-конференции перед запуском корабля Crew Dragon Endeavour с экипажем миссии Crew-11.
«Мы продолжаем усилия по ее [утечки] поиску и устранению – недавние ремонтные работы серьезно сократили скорость утечки воздуха. В течение некоторого времени мы даже считали, что нашли последнюю трещину и заделали ее, но долгосрочные наблюдения показали, что она [потеря воздуха] продолжается», – сказал Крикалев (цитата по ТАСС).
Представитель Роскосмоса подчеркнул, что российские и американские специалисты совместно работают над окончательным устранением неисправности.
Об утечке воздуха на МКС в Роскосмосе сообщили в конце февраля 2024 г. Тогда подчеркивалось, что угрозы для экипажа и станции нет. ТАСС пишет, что впервые об утечке стало известно в 2019 г. Было несколько попыток устранить неисправность, которые приводили к частичному результату. В июне 2025 г. Роскосмос объявил о полном прекращении утечки на основе показаний тестов.