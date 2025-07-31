Крикалев сообщил о продолжающейся утечке воздуха на российском сегменте МКС

Об утечке воздуха на МКС в Роскосмосе сообщили в конце февраля 2024 г. Тогда подчеркивалось, что угрозы для экипажа и станции нет. ТАСС пишет, что впервые об утечке стало известно в 2019 г. Было несколько попыток устранить неисправность, которые приводили к частичному результату. В июне 2025 г. Роскосмос объявил о полном прекращении утечки на основе показаний тестов.