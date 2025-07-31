Путин подписал закон о создании оператора реестра отечественного ПО
Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет правительство полномочиями поручить Минцифры определить оператора реестра российского программного обеспечения (ПО). Эту функцию будет выполнять одна из некоммерческих организаций. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Кроме того, после вступления закона в силу правительство сможет установить требования, в рамках которых инвалидам по зрению должна быть доступна информация о деятельности госорганов и органов местного самоуправления. Речь идет о сведениях на их официальных сайтах.
Помимо этого документ подразумевает определение особенностей включения в перечень российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, которые созданы для собственных нужд российскими компаниями или исключительные права на которые принадлежат России.
Закон вступает в силу с 1 марта 2026 г.