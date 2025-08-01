Представители NASA обсудили с Роскосмосом спасение экипажей друг друга

Бауэрсокс уточнил, что в NASA думают о теме спасения экипажа и хотели бы иметь запасной план. При этом он заметил, что если речь идет о том, чтобы иметь возможность спасать каждый экипаж во время каждой миссии, иметь такой план будет дорого и рискованно.