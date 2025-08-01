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Представители NASA обсудили с Роскосмосом спасение экипажей друг друга

Ведомости

Представители NASA обсудили с коллегами из Роскосмоса возможность спасения экипажей друг друга или оказания поддержки по организации подобных миссий. Об этом заявил заместитель главы американского космического агентства Кеннет Бауэрсокс на пресс-конференции по итогам запуска космического корабля Crew Dragon с экипажем Crew-11 к МКС.

Бауэрсокс уточнил, что в NASA думают о теме спасения экипажа и хотели бы иметь запасной план. При этом он заметил, что если речь идет о том, чтобы иметь возможность спасать каждый экипаж во время каждой миссии, иметь такой план будет дорого и рискованно.

«Миссия "Аполлон – Союз" была осуществлена 50 лет назад в основном для того, чтобы мы могли продемонстрировать возможность встречи на орбите и, вероятно, когда-нибудь осуществить спасение экипажа. Поэтому я бы хотел, чтобы подобные обсуждения продолжались», – приводит его заявление ТАСС.

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Политика / Международные отношения

По его словам, если возникнет ситуация, когда у космического корабля любой из стран возникнет проблема, а у другой страны будет в распоряжении космический корабль, то они смогут помочь друг другу.

31 июля генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов провел переговоры с министром транспорта США, временно исполняющим обязанности директора NASA Шоном Даффи. Стороны обсудили текущие и перспективные направления взаимодействия, включая дальнейшую эксплуатацию МКС, участие в лунных программах, возможные проекты по освоению дальнего космоса и др.

По результатам встречи Баканов подчеркнул важность сохранения открытого канала связи между Россией и США. Он рассказал, что пригласил Даффи посетить Россию и побывать на Байконуре в ноябре 2025 г. на старте пилотируемого корабля «Союз МС-28». Американская сторона выразила готовность принять приглашение.

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