«Коммерсантъ» узнал о переносе сроков маркировки коммерческих звонков
Власти переносят сроки обязательной маркировки коммерческих звонков операторами – срок вступления в силу требований назначат на 1 декабря 2025 г. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановления о правилах маркировки звонков.
Документ был направлен Минцифры в правительство 1 августа. В проекте закреплен договорной принцип маркировки. Компании будут обязаны заключать возмездные соглашения с операторами связи, предоставляя им данные для отображения информации о вызове на абонентских устройствах.
Издание со ссылкой на источник в одном из крупнейших колл-центров пишет, что это обеспечит «большой четверке» операторов связи (МТС, «Билайн», «Мегафон» и T2) совокупный годовой доход до 20 млрд руб. Собеседник в одной из IT-компаний считает, что проект нуждается в доработке. По его оценкам, взимание платы может «увеличить расходы компаний, которые приведут к росту стоимости их услуг».
В феврале 2025 г. министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что летом власти реализуют запрет на рекламные спам-обзвоны. Представитель Минцифры говорил «Ведомостям», что эта мера регламентирует норму о маркировке звонков: «Речь идет об уведомлениях о типе организации: банк, полезные услуги».
Аналитик, автор Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко говорил «Ведомостям», что отследить и определить рекламораспространителя сложно и для законодателя, и для оператора связи. Если абонент поставит запрет на рекламные звонки в сервисе оператора или же на «Госуслугах», за этим смог бы следить оператор, но остается вопрос, как поступать с условным «белым листом» идентифицированных абонентом компаний.