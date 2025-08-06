«Коммерсантъ» узнал о переносе сроков маркировки коммерческих звонков

Издание со ссылкой на источник в одном из крупнейших колл-центров пишет, что это обеспечит «большой четверке» операторов связи (МТС, «Билайн», «Мегафон» и T2) совокупный годовой доход до 20 млрд руб. Собеседник в одной из IT-компаний считает, что проект нуждается в доработке. По его оценкам, взимание платы может «увеличить расходы компаний, которые приведут к росту стоимости их услуг».