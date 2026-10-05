Малофеев предложил запретить игры, где нужно убивать русских
Компьютерные игры, в которых для продвижения по сюжету необходимо убивать русских персонажей, не следует допускать на российский рынок, заявил предприниматель и основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев в интервью «РИА Новости». По его мнению, государство должно регулировать локализацию зарубежных игр.
Малофеев отметил, что перед русификацией игры необходимо учитывать ее содержание. Если русские представлены в ней как противники, которых игроку требуется «расстрелять и взорвать» для достижения успеха, такой продукт, по его словам, должен подвергаться цензуре и не допускаться на рынок. Аналогичный подход предприниматель предложил применять к играм, которые, по его оценке, противоречат традиционным российским ценностям.
В декабре 2025 г. депутат Госдумы Михаил Делягин предлагал проверить серию Call of Duty на русофобию. В Call of Duty: Modern Warfare 2 присутствовал уровень No Russian, действие которого происходило в вымышленном московском аэропорту. В российской версии игры этот эпизод был заблокирован.
Законопроект о регулировании индустрии видеоигр, предусматривающий в том числе обязательную маркировку игр в зависимости от их содержания, внесли в Госдуму в декабре 2024 г. Документ предполагал предупреждения о сценах жестокости и насилия, нецензурной брани, употреблении алкоголя и наркотиков и другом контенте. По состоянию на начало 2026 г. проект не прошел первое чтение.