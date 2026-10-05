Малофеев предложил запретить игры, где нужно убивать русских

Малофеев отметил, что перед русификацией игры необходимо учитывать ее содержание. Если русские представлены в ней как противники, которых игроку требуется «расстрелять и взорвать» для достижения успеха, такой продукт, по его словам, должен подвергаться цензуре и не допускаться на рынок. Аналогичный подход предприниматель предложил применять к играм, которые, по его оценке, противоречат традиционным российским ценностям.