Южнокорейская ракета «Нури» вывела на орбиту 15 спутников

Через 12 минут 30 секунд после запуска «Нури» достигла целевой высоты и начала вывод спутников. Сначала с интервалом около 35-40 секунд отделились пять аппаратов Neonsat, предназначенных для мониторинга стихийных бедствий и задач национальной безопасности. Их вывод завершился в 12:41 по местному времени (6:41 мск).