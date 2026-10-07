Южнокорейская ракета «Нури» вывела на орбиту 15 спутников
Южнокорейская ракета-носитель «Нури» успешно достигла расчетной высоты 575 км и вывела на орбиту 15 спутников – пять сверхмалых аппаратов и 10 кубсатов. Трансляцию запуска вел Корейский институт аэрокосмических исследований (KARI).
Ракета стартовала в 12:25 по местному времени (6:25 мск) с космодрома «Наро» на юге Корейского полуострова. Первая ступень отделилась примерно через две минуты после старта, а на четвертой минуте 30-й секунде произошло отделение второй ступени и включение двигателя третьей.
Через 12 минут 30 секунд после запуска «Нури» достигла целевой высоты и начала вывод спутников. Сначала с интервалом около 35-40 секунд отделились пять аппаратов Neonsat, предназначенных для мониторинга стихийных бедствий и задач национальной безопасности. Их вывод завершился в 12:41 по местному времени (6:41 мск).
Затем с интервалом около 10 секунд были выведены 10 кубсатов. Все спутники успешно отделились от ракеты к 12:42 по местному времени (6:42 мск).
После завершения вывода аппаратов «Нури» должна выполнить маневр для предотвращения столкновения, сбросить остатки топлива, войти в атмосферу и сгореть.
Предыдущий запуск «Нури» состоялся 26 ноября 2025 г. Ракета вывела на орбиту основной спутник CAS500-3, предназначенный для проведения космических научных исследований, и еще 12 кубсатов.