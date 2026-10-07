Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,743+0,3%BRZL1 156-0,17%KZOS45,20%IMOEX2 348,51+0,86%RTSI863,16+0,86%RGBI111,18+0,09%RGBITR764,44+0,12%
Главная / Технологии /

Южнокорейская ракета «Нури» вывела на орбиту 15 спутников

Ксения Наумчик
ZUMA Press Wire via Reuters Connect
ZUMA Press Wire via Reuters Connect

Южнокорейская ракета-носитель «Нури» успешно достигла расчетной высоты 575 км и вывела на орбиту 15 спутников – пять сверхмалых аппаратов и 10 кубсатов. Трансляцию запуска вел Корейский институт аэрокосмических исследований (KARI).

Ракета стартовала в 12:25 по местному времени (6:25 мск) с космодрома «Наро» на юге Корейского полуострова. Первая ступень отделилась примерно через две минуты после старта, а на четвертой минуте 30-й секунде произошло отделение второй ступени и включение двигателя третьей.

Через 12 минут 30 секунд после запуска «Нури» достигла целевой высоты и начала вывод спутников. Сначала с интервалом около 35-40 секунд отделились пять аппаратов Neonsat, предназначенных для мониторинга стихийных бедствий и задач национальной безопасности. Их вывод завершился в 12:41 по местному времени (6:41 мск).

Затем с интервалом около 10 секунд были выведены 10 кубсатов. Все спутники успешно отделились от ракеты к 12:42 по местному времени (6:42 мск).

После завершения вывода аппаратов «Нури» должна выполнить маневр для предотвращения столкновения, сбросить остатки топлива, войти в атмосферу и сгореть.

Предыдущий запуск «Нури» состоялся 26 ноября 2025 г. Ракета вывела на орбиту основной спутник CAS500-3, предназначенный для проведения космических научных исследований, и еще 12 кубсатов.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте