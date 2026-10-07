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Google и Constellation заключили 20-летнее соглашение по атомной энергетике

Татьяна Мозолевская

Компания Google и американская энергетическая компания Constellation Energy заключили 20-летнее соглашение о поставках электроэнергии, которое предусматривает увеличение мощности 11 действующих атомных реакторов. Об этом сообщила The Wall Street Journal (WSJ).

В рамках сделки мощностью 890 МВт Constellation модернизирует принадлежащие ей реакторы в штатах Иллинойс, Пенсильвания и Нью-Джерси. По данным газеты, дополнительная выработка будет примерно сопоставима с мощностью одного крупного нового реактора.

Constellation планирует инвестировать в модернизацию более $4,3 млрд. Первый проект по увеличению мощности компания рассчитывает завершить в 2028 г., работы на остальных объектах продлятся до 2032–2033 гг.

Кроме того, Google и Constellation заключили 15-летнее соглашение о поставках еще 2700 МВт электроэнергии на энергорынке PJM, который охватывает Среднеатлантический регион и Средний Запад США.

Крупные технологические компании в последние годы активно заключают соглашения с операторами атомных электростанций на фоне роста энергопотребления дата-центров, пишет WSJ. Ранее Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) подписала 20-летнее соглашение с Vistra, предусматривающее увеличение мощности трех атомных станций на 433 МВт, а Amazon заключил аналогичную сделку с Constellation, включающую модернизацию АЭС и добавление 190 МВт мощности.

Constellation также сотрудничает с Microsoft, которая поддерживает перезапуск реактора на бывшей АЭС Three Mile Island в Пенсильвании, ныне переименованной в Crane Clean Energy Center.

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