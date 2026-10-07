Google и Constellation заключили 20-летнее соглашение по атомной энергетике

Крупные технологические компании в последние годы активно заключают соглашения с операторами атомных электростанций на фоне роста энергопотребления дата-центров, пишет WSJ. Ранее Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) подписала 20-летнее соглашение с Vistra, предусматривающее увеличение мощности трех атомных станций на 433 МВт, а Amazon заключил аналогичную сделку с Constellation, включающую модернизацию АЭС и добавление 190 МВт мощности.