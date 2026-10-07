Google и Constellation заключили 20-летнее соглашение по атомной энергетике
Компания Google и американская энергетическая компания Constellation Energy заключили 20-летнее соглашение о поставках электроэнергии, которое предусматривает увеличение мощности 11 действующих атомных реакторов. Об этом сообщила The Wall Street Journal (WSJ).
В рамках сделки мощностью 890 МВт Constellation модернизирует принадлежащие ей реакторы в штатах Иллинойс, Пенсильвания и Нью-Джерси. По данным газеты, дополнительная выработка будет примерно сопоставима с мощностью одного крупного нового реактора.
Constellation планирует инвестировать в модернизацию более $4,3 млрд. Первый проект по увеличению мощности компания рассчитывает завершить в 2028 г., работы на остальных объектах продлятся до 2032–2033 гг.
Кроме того, Google и Constellation заключили 15-летнее соглашение о поставках еще 2700 МВт электроэнергии на энергорынке PJM, который охватывает Среднеатлантический регион и Средний Запад США.
Крупные технологические компании в последние годы активно заключают соглашения с операторами атомных электростанций на фоне роста энергопотребления дата-центров, пишет WSJ. Ранее Meta
Constellation также сотрудничает с Microsoft, которая поддерживает перезапуск реактора на бывшей АЭС Three Mile Island в Пенсильвании, ныне переименованной в Crane Clean Energy Center.