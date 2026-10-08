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Главная / Технологии /

«Циан» фиксирует сбой в работе сервиса после атаки БПЛА на дата-центр в Рязани

Анна Суслова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Онлайн-платформа «Циан» столкнулась со сбоем в работе сайта, сообщили в пресс-службе компании.

 »Фиксируем сбой в работе сайта и приложения «Циан» в связи с инцидентом на объекте инфраструктурного партнера», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

8 октября в дата-центре «Яндекса» в Сасове Рязанской области в результате атаки беспилотников произошел пожар. Он затронул часть инфраструктуры. Работа центра полностью остановлена, пострадавших нет. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что ночью над регионом были сбиты два беспилотника.

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