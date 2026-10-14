Крупные компании теряли до 1,5 млрд рублей из-за атак шифровальщиков

Ущерб крупных российских компаний от кибератак с применением программ-вымогателей и средств уничтожения данных составлял от 50 млн до 1,5 млрд руб. В 98% таких инцидентов нарушались основные бизнес-процессы организаций, следует из исследования Positive Technologies за период с июля 2025 г. по июнь 2026 г., с которым ознакомились «Ведомости».