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Крупные компании теряли до 1,5 млрд рублей из-за атак шифровальщиков

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Ущерб крупных российских компаний от кибератак с применением программ-вымогателей и средств уничтожения данных составлял от 50 млн до 1,5 млрд руб. В 98% таких инцидентов нарушались основные бизнес-процессы организаций, следует из исследования Positive Technologies за период с июля 2025 г. по июнь 2026 г., с которым ознакомились «Ведомости».

По данным аналитиков, программы-вымогатели, или шифровальщики, использовались в 29% атак на российские компании, а программы для безвозвратного уничтожения данных (вайперы) – в 9%. При этом почти половина инцидентов (48%) сопровождалась утечкой конфиденциальной информации.

Шифровальщики чаще применялись против малого и среднего бизнеса (39% атак), чем против крупных компаний (25%). Наиболее пострадавшей отраслью стала промышленность: на нее пришлось 39% таких инцидентов в крупном бизнесе. Среди небольших предприятий лидировали промышленность и ИТ-сектор (по 17%).

Основным способом проникновения в корпоративные сети оставались фишинг и социальная инженерия. Их использовали в 61% атак на крупные компании и в 60% – на малый и средний бизнес.

«Даже наличие резервных копий не гарантирует быстрого восстановления: злоумышленники могут добраться и до них», – отметила старший аналитик исследовательской группы Positive Technologies Анна Сафронова.

12 октября «Ведомости» сообщили о пятикратном росте числа попыток кибератак с использованием искусственного интеллекта в III квартале 2026 г. По данным Positive Technologies, их количество достигло 1,7 млн, а доля в общем объеме угроз увеличилась с 1,1 до 5,6%.

28 мая исследование RED Security SOC показало, что медианная сумма выкупа, требуемого хакерами у компаний за украденные данные, достигла 50 млн руб. В большинстве случаев пострадавшим организациям удавалось договориться о снижении суммы до 15–20 млн руб.

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