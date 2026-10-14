«Яндекс» восстановил большую часть функций «Алисы AI» и умных устройств

При этом временно недоступны звонки на станциях, а функция определения ближайшей колонки может работать нестабильно. Также возможны сбои при одновременном воспроизведении музыки на нескольких устройствах, работе сказок и радионяни. На телевизорах и при подключении станций через HDMI пока ограничен режим караоке. Подключение и работа партнерских устройств умного дома также могут быть нестабильными.