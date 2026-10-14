Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,446-0,94%KLVZ1,86-0,53%CHKZ14 900-0,33%IMOEX2 413,68-0,21%RTSI905,73-0,31%RGBI111,51+0,33%RGBITR768,39+0,36%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

«Яндекс» восстановил большую часть функций «Алисы AI» и умных устройств

Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

«Яндекс» восстановил работу большей части функций чата с «Алисой AI», умных колонок станций и телевизоров на YaOS после масштабного сбоя. Об этом сообщили «Ведомостям» в компании.

Как уточнили в «Яндексе», в чате на сайте и в мобильном приложении «Алисы AI» снова доступны режим «Эксперт» для сложных задач, генерация текстов и изображений, работа с файлами, а также раздел «Студия» с обновленным интерфейсом.

На станциях, ТВ станциях и телевизорах на YaOS возобновили работу утреннее шоу, будильники, напоминания, таймеры, прогноз погоды и ответы на вопросы. На телевизорах с «Алисой» и при подключении станций через HDMI также восстановили воспроизведение медиаконтента, поиск и магазин приложений. Управление умным домом снова работает в полном объеме.

При этом временно недоступны звонки на станциях, а функция определения ближайшей колонки может работать нестабильно. Также возможны сбои при одновременном воспроизведении музыки на нескольких устройствах, работе сказок и радионяни. На телевизорах и при подключении станций через HDMI пока ограничен режим караоке. Подключение и работа партнерских устройств умного дома также могут быть нестабильными.

13 октября в «Яндексе» также сообщили о восстановлении большей части функций умного дома с «Алисой». В частности, пользователям вновь стали доступны управление умным освещением, работа камер с искусственным интеллектом и терморегуляторов отопления. В то же время статусы умных колонок «Яндекс станция» в приложении «Дом с Алисой» обновляются медленнее обычного. История событий, графики показаний датчиков и история их срабатываний пока недоступны.

9 октября «Яндекс» предупредил о перебоях в работе «Алисы AI» и устройств умного дома после повреждения дата-центров компании в Рязанской и Калужской областях. 11 октября компания сообщила о постепенном восстановлении своих сервисов, включая «Алису», поиск, карты, такси и почту.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте