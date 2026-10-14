«Яндекс» восстановил большую часть функций «Алисы AI» и умных устройств
«Яндекс» восстановил работу большей части функций чата с «Алисой AI», умных колонок станций и телевизоров на YaOS после масштабного сбоя. Об этом сообщили «Ведомостям» в компании.
Как уточнили в «Яндексе», в чате на сайте и в мобильном приложении «Алисы AI» снова доступны режим «Эксперт» для сложных задач, генерация текстов и изображений, работа с файлами, а также раздел «Студия» с обновленным интерфейсом.
На станциях, ТВ станциях и телевизорах на YaOS возобновили работу утреннее шоу, будильники, напоминания, таймеры, прогноз погоды и ответы на вопросы. На телевизорах с «Алисой» и при подключении станций через HDMI также восстановили воспроизведение медиаконтента, поиск и магазин приложений. Управление умным домом снова работает в полном объеме.
При этом временно недоступны звонки на станциях, а функция определения ближайшей колонки может работать нестабильно. Также возможны сбои при одновременном воспроизведении музыки на нескольких устройствах, работе сказок и радионяни. На телевизорах и при подключении станций через HDMI пока ограничен режим караоке. Подключение и работа партнерских устройств умного дома также могут быть нестабильными.
13 октября в «Яндексе» также сообщили о восстановлении большей части функций умного дома с «Алисой». В частности, пользователям вновь стали доступны управление умным освещением, работа камер с искусственным интеллектом и терморегуляторов отопления. В то же время статусы умных колонок «Яндекс станция» в приложении «Дом с Алисой» обновляются медленнее обычного. История событий, графики показаний датчиков и история их срабатываний пока недоступны.
9 октября «Яндекс» предупредил о перебоях в работе «Алисы AI» и устройств умного дома после повреждения дата-центров компании в Рязанской и Калужской областях. 11 октября компания сообщила о постепенном восстановлении своих сервисов, включая «Алису», поиск, карты, такси и почту.