«Яндекс» восстановил большую часть функций умного дома с «Алисой»
В частности, пользователям вновь доступны управление умным освещением, работа камер с искусственным интеллектом и терморегуляторов отопления. «Мы продолжаем восстановление, чтобы все работало, как раньше», – говорится в сообщении.
В то же время статусы умных колонок «Яндекс станция» в приложении «Дом с Алисой» обновляются медленнее обычного. Облачные сценарии, запускаемые по показаниям датчиков или расписанию, могут срабатывать с задержкой либо не запускаться. История событий, графики показаний датчиков и история их срабатываний пока недоступны.
9 октября «Яндекс» предупредил о перебоях в работе Алисы AI и устройств умного дома после повреждения дата-центров компании в Рязанской и Калужской областях. Пользователи сталкивались с задержками ответов умных колонок и нестабильной работой подключенных устройств.
11 октября компания сообщила о постепенном восстановлении своих сервисов, включая Алису, поиск, карты, такси и почту. В первую очередь инженеры возвращали доступ к наиболее востребованным функциям.
12 октября «Ведомости» писали о последствиях повреждения третьего дата-центра «Яндекса» во Владимире. Сбой затронул не только сервисы компании, но и сторонние платформы, использующие ее инфраструктуру.