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«Яндекс» восстановил большую часть функций умного дома с «Алисой»

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

«Яндекс» восстановил большую часть функций умного дома с «Алисой» после масштабного сбоя. При этом некоторые возможности системы по-прежнему работают с ограничениями, сообщила компания.

В частности, пользователям вновь доступны управление умным освещением, работа камер с искусственным интеллектом и терморегуляторов отопления. «Мы продолжаем восстановление, чтобы все работало, как раньше», – говорится в сообщении.

В то же время статусы умных колонок «Яндекс станция» в приложении «Дом с Алисой» обновляются медленнее обычного. Облачные сценарии, запускаемые по показаниям датчиков или расписанию, могут срабатывать с задержкой либо не запускаться. История событий, графики показаний датчиков и история их срабатываний пока недоступны.

9 октября «Яндекс» предупредил о перебоях в работе Алисы AI и устройств умного дома после повреждения дата-центров компании в Рязанской и Калужской областях. Пользователи сталкивались с задержками ответов умных колонок и нестабильной работой подключенных устройств.

11 октября компания сообщила о постепенном восстановлении своих сервисов, включая Алису, поиск, карты, такси и почту. В первую очередь инженеры возвращали доступ к наиболее востребованным функциям.

12 октября «Ведомости» писали о последствиях повреждения третьего дата-центра «Яндекса» во Владимире. Сбой затронул не только сервисы компании, но и сторонние платформы, использующие ее инфраструктуру.

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