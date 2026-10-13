«Яндекс» восстановил большую часть функций умного дома с «Алисой»

В то же время статусы умных колонок «Яндекс станция» в приложении «Дом с Алисой» обновляются медленнее обычного. Облачные сценарии, запускаемые по показаниям датчиков или расписанию, могут срабатывать с задержкой либо не запускаться. История событий, графики показаний датчиков и история их срабатываний пока недоступны.