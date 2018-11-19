Технологии / Персональные технологии

«Яндекс» обновил поиск и показал «домашних помощников». Как прошла презентация

Новый смартфон компания не показала и информацию о нем комментировать не стала

Комментарии
komandir
11:49 19.11.2018
Да только яндекс заменяет собой постепенно интернет. Многие агрегаторы например по ресторанной тематике отомрут. Всякие ГС с запросами - "Как погладить рубашку" отомрут тоже так как Яндекс будет развивать Знатоков. То есть поиск развивать это хорошо и правильно. Но убивать интернат своими сервисами не совсем правильно. Конечно этот трафик яндекса и он вправе его монетизировать, но как то все идет в сторону подмены интернета.
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