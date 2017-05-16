Коммерческие автомобили
Статья опубликована в № 4321 от 16.05.2017 под заголовком: Экскаваторы завелись

Рынок дорожно-строительной техники ожил

В I квартале он вырос на 29% и такой же рост ожидается по итогам года, по оценке Ассоциации европейского бизнеса

Продажи дорожно-строительной и спецтехники в России по итогам I квартала 2017 г. выросли на 29% до 1536 шт., по оценке Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ, «Ведомости» ознакомились с ее отчетом). На протяжении последних четырех лет рынок, напротив, сокращался. Спрос начал восстанавливаться в конце 2016 г. (по итогам года он упал на 7% примерно до 6000 шт.) и теперь это переросло в устойчивый тренд: продажи выросли в большинстве сегментов, констатирует АЕБ. Например, в сегменте гусеничных экскаваторов (самом емком) рост составил 20% (см. график), экскаваторов-погрузчиков – 57%, гусеничных тракторов – 23% и проч.

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