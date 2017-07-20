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Eczo Bike mountain: Есть ли перспективы у российского продукта?

Тестируем предсерийный комплект для превращения велосипеда в электромопед
  • Сергей Смирнов,
  • Раду Модырка,
  • Адам Адамов
  • / Ведомости

Свой полный комплект для конверсии почти любого велосипеда в электромопед отечественный стартап Eczo bike хочет продавать за 88 000 руб. Похоже, его создатели знают рынок и главного конкурента: примерно во столько же обойдется хорошо известный и очень популярный в мире комплект китайской Bafang BBS03, тоже с киловаттным кареточным мотором. Стоит ли он своей цены?

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

Старший веб-редактор
Рост 180 см
Ездит на самосборе на раме Surly Ogre, самосборе на раме «Старт-шоссе», самосборе Specialized Globe Vienna

Есть ли перспективы у российского продукта?

Чисто с инженерной точки зрения серьезных претензий к конструкции у меня нет. Всё грамотно: небольшой мощный и экономичный мотор собственной разработки (с магнитами внутри ротора, заслуженно гордятся создатели). Передача зубчатым ремнем в высокооборотной части с низким моментом и цепная передача – в низкооборотной части с высоким моментом. Массивная ось со шкивом и звездочкой. Сделанная с явным запасом и вынесенная наружу справа кареточная трещотка в сочетании с обгонной муфтой обеспечивает полностью безударное подключение педального привода. Кроме того, такая конструкция позволяет оставить все три передние звезды и тем самым получить широкий диапазон передач при дешевой трансмиссии велосипеда – этого нет почти ни у кого.

В итоге привод выглядит эффективнее и более приспособленным к передаче солидной мощности, чем китайский конкурент. Еще лучше то, что его самые изнашиваемые компоненты – это стандартные звездочки, цепи и подшипники, а не шестеренки в масле. Оборотная сторона – вторая цепь, которую надо смазывать и менять, и внешний вид на любителя.

Но usability…

Я понимаю, что это предсерийный образец. Но вот как, например, пользователю узнать заряд аккумулятора в процентах? В меню компьютера есть и заряд каждой ячейки, и состояние датчиков Холла, и текущая емкость в ватт-часах, и цвет подсветки кнопок, и много чего еще, и это прекрасно. А заряда в процентах нет. Во время зарядки аккумулятора – тоже нет. Слишком короткий интервал до автоотключения – и, что намного хуже, непредсказуемая задержка при включении. А если в это время стоишь на светофоре на высокой передаче? Всё это, понятно, лечится доработкой интерфейса и перепрошивкой, но жизнь портит уже сейчас.

Электронный замок батареи с пин-кодом, вводимым через компьютер, причем корпус батареи не позволяет злоумышленнику снять мотор – прекрасная идея. Но, к сожалению, работает через раз. Мотор слишком резко рвет с места, а присущий выбранной схеме привода люфт превращает рывок в неприятный удар. Наконец, нет педального ассистента – управление электротягой тут только с курка на правой ручке руля.

Разработчики обещают: алгоритм пуска мотора изменим, датчики для ассистента добавим.

Итак, что же на ходу? Велосипед бодро, хотя и шумновато разгоняется с нуля, педали при этом можно крутить, а можно и не крутить. За исключением момента старта, управлять тягой удобно. По ровной дороге вполне комфортно ехать на 40 км/ч, максимальная скорость - в районе 45 км/ч. Комплект мотор-аккумулятор располагается примерно в центре масс, поэтому поведение велосипеда нормальное, нейтральное. Но тормоза у базового велосипеда должны быть помощнее: запаса прочности у гидравлики начального уровня Tektro Auriga при оттормаживании с максимальной скорости нет. Зато на низкой передаче ощущение, что велосипед заберется в абсолютно любую гору.

С этим комплектом я добрался из дома на работу за рекордное время – немногим больше получаса. Правда, по дороге. По паркам на таком электромопеде кататься просто некрасиво и небезопасно – скорость слишком велика.

Резюме: это абсолютно работоспособный и потенциально конкурентоспособный комплект для электроконверсии велосипеда. Но в представленном виде это еще не рыночный продукт.

Раду Модырка
Раду Модырка

Программист
Рост 182 см
Ездит на велосипедах Trek 6000, Giant Revolt 1 2016 и электрогибриде Eltreco Ultra GL

Не для беззаботного движения по городу

Повальное увлечение производителей электроколесами привело к тому, что мы уже практически приняли за стандарт – мотор в электровелике должен быть в одном из колес. Идея хорошая, но зачастую она приводит к утяжелению либо переда, либо зада велосипеда, что, в свою очередь, сильно ограничивает возможности велосипеда. В нашем случае ребята установили свою конструкцию Eczo Bike в самый центр великолепного двухподвеса от Cube, идеально сбалансировали и получили нашпигованный горный велосипед, утяжелив его всего на 10 кг.

Мощный 1000 W двигатель собственной разработки в паре с мягкой вилкой спокойно тянет не просто в горку, а по ступенькам, порываясь при расслаблении хватки укатить из-под хозяина. Запрыгнуть на бордюр – запросто (хоть с места, хоть с разгону). Скорость не ограничена 25 км/час, что очень сильно порадовало. Наконец можно с шоссерами погонять!

Продуманная ручка газа не дает руке устать и не мешает - при внезапно появившемся желании - крутить педали и менять скорости. Широкий руль вмещает все переключатели, и при необходимости можно добавить своего добра (сумочку, телефон, фару).

Педали расположены широко, и к этому надо привыкать, но даже на одной человеческой силе можно кататься долго и без особого напряжения, как на обычном велосипеде. Это разработка московских ребят, и это тот случай, когда можно сказать «хорошо» без добавления «для наших». Велосипед уже подходит для экстремального катания, а не для беззаботного движения по городским улицам. Мне, когда я попал под дождь, не хватило только переднего крыла. Но это уже мелочи.

Адам Адамов
Адам Адамов

Руководитель IT-отдела
Рост 169 см
Ездит на кросс-кантрийном самосборе на раме Atom

Мечты реальны

Давно мечтал о скутере, но останавливали вопросы, связанные с его хранением - в квартиру не поместится, на улице не оставить, а гаража нет. Увидев же электромотор для велосипеда от eczo.bike, не смог пройти мимо. Производители разработали очень удачную концепцию велосипеда, с легкостью превращающегося в электроскутер навешиванием мотора. Мотор крепится к раме, и передает усилие через цепь на заднее колесо велосипеда. На руле находятся бортовой компьютер, кнопки управления и рычаг газа. Есть и usb-разъем для зарядки гаджетов. Модель велосипеда в данном случае не важна, так как электромотор можно крепить практически на любую раму, хотя я лично посоветовал бы в случае покупки комплекта навешивать его строго на байк с амортизационной вилкой и дисковыми, обязательно гидравлическими, тормозами.

Мотор мощный, разгоняет велосипед очень быстро, и в отличие от многих электровелосипедов, скорость искусственно не ограничена. Мне удалось разогнаться до 46 км/ч, но максимальная скорость, по моим ощущениям, сильно зависит от заряда аккумулятора. В потоке байк разгоняется так же быстро и уверенно, как автомобили, а если добавить к этому маневренность велосипеда, можно считать такой вид транспорта идеальным для города. А как уже говорилось ранее, для него не нужны гараж или отдельный бокс – велосипед можно хранить и в квартире. При желании же можно легко снять электромотор и аккумулятор, спрятать их в ящик, и получить обратно свой любимый велосипед без тяжелой навески. С навеской велосипед, конечно же, довольно-таки тяжел, и особо его не потаскаешь. Стоит больших усилий поставить велосипед «на попа», чтобы закатить его в пассажирский лифт при отсутствии в доме грузового, а пешком по лестнице с таким подниматься – удовольствие ниже среднего.

Комплект находится в стадии тестирования и отладки, поэтому на данный момент грешит недостатками. Вот некоторые из них: на старте при включении электромотора по нажатию ручки газа, велосипед дергается с грохотом цепи. Нет блокировки включения электромотора. Надеюсь, такую возможность включат – нужен либо пин-код, либо ключ. Не хватает функции отключения электромотора при нажатии ручки тормоза.

Шкив и ременная передача, расположенные на моторе, открыты, и неплохо бы их спрятать в чехол.

Внимательно буду следить за новостями, и ждать, пока его пустят в серийное производство.

Технические характеристики Eczo Bike

Мощность двигателя номинальная 1000W
Тип передачи Двухступенчатая ременная и цепная собственной разработки
Емкость батареи 20Ah (1 kWh)
Тип рамы на велосипеде для теста Двухподвес
Батарея собственной разработки на базе Li-on ячеек LG 48V
Максимальная скорость не менее 45 км/ч
Пробег без использования педалей 60-80 км
Тормоз передний дисковый гидравлический TekTro Auriga
Тормоз задний дисковый гидравлический TekTro Auriga
Управление ручка газа
Увеличение веса велосипеда на 10 кг
Размер колеса велосипеде для теста 26"
Шины на велосипеде для теста Maxxis Holy Roller
Нагрузка 125 кг
Привод Центральный
Подвеска на велосипеде для теста передняя и задняя с амортизацией
Цена комплекта по предзаказу (без велосипеда) 88 000 рублей
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