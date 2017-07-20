Eczo Bike mountain: Есть ли перспективы у российского продукта?

Велосипед бодро, хотя и шумновато разгоняется с нуля, педали при этом можно крутить, а можно и не крутить Максим Стулов / Ведомости

Свой полный комплект для конверсии почти любого велосипеда в электромопед отечественный стартап Eczo bike хочет продавать за 88 000 руб. Похоже, его создатели знают рынок и главного конкурента: примерно во столько же обойдется хорошо известный и очень популярный в мире комплект китайской Bafang BBS03, тоже с киловаттным кареточным мотором. Стоит ли он своей цены?

Сергей Смирнов Старший веб-редактор

Рост 180 см

Ездит на самосборе на раме Surly Ogre, самосборе на раме «Старт-шоссе», самосборе Specialized Globe Vienna

Есть ли перспективы у российского продукта?

Чисто с инженерной точки зрения серьезных претензий к конструкции у меня нет. Всё грамотно: небольшой мощный и экономичный мотор собственной разработки (с магнитами внутри ротора, заслуженно гордятся создатели). Передача зубчатым ремнем в высокооборотной части с низким моментом и цепная передача – в низкооборотной части с высоким моментом. Массивная ось со шкивом и звездочкой. Сделанная с явным запасом и вынесенная наружу справа кареточная трещотка в сочетании с обгонной муфтой обеспечивает полностью безударное подключение педального привода. Кроме того, такая конструкция позволяет оставить все три передние звезды и тем самым получить широкий диапазон передач при дешевой трансмиссии велосипеда – этого нет почти ни у кого.

В итоге привод выглядит эффективнее и более приспособленным к передаче солидной мощности, чем китайский конкурент. Еще лучше то, что его самые изнашиваемые компоненты – это стандартные звездочки, цепи и подшипники, а не шестеренки в масле. Оборотная сторона – вторая цепь, которую надо смазывать и менять, и внешний вид на любителя.

Но usability…

Я понимаю, что это предсерийный образец. Но вот как, например, пользователю узнать заряд аккумулятора в процентах? В меню компьютера есть и заряд каждой ячейки, и состояние датчиков Холла, и текущая емкость в ватт-часах, и цвет подсветки кнопок, и много чего еще, и это прекрасно. А заряда в процентах нет. Во время зарядки аккумулятора – тоже нет. Слишком короткий интервал до автоотключения – и, что намного хуже, непредсказуемая задержка при включении. А если в это время стоишь на светофоре на высокой передаче? Всё это, понятно, лечится доработкой интерфейса и перепрошивкой, но жизнь портит уже сейчас.

Электронный замок батареи с пин-кодом, вводимым через компьютер, причем корпус батареи не позволяет злоумышленнику снять мотор – прекрасная идея. Но, к сожалению, работает через раз. Мотор слишком резко рвет с места, а присущий выбранной схеме привода люфт превращает рывок в неприятный удар. Наконец, нет педального ассистента – управление электротягой тут только с курка на правой ручке руля.

Разработчики обещают: алгоритм пуска мотора изменим, датчики для ассистента добавим.

Итак, что же на ходу? Велосипед бодро, хотя и шумновато разгоняется с нуля, педали при этом можно крутить, а можно и не крутить. За исключением момента старта, управлять тягой удобно. По ровной дороге вполне комфортно ехать на 40 км/ч, максимальная скорость - в районе 45 км/ч. Комплект мотор-аккумулятор располагается примерно в центре масс, поэтому поведение велосипеда нормальное, нейтральное. Но тормоза у базового велосипеда должны быть помощнее: запаса прочности у гидравлики начального уровня Tektro Auriga при оттормаживании с максимальной скорости нет. Зато на низкой передаче ощущение, что велосипед заберется в абсолютно любую гору.

Максим Стулов / Ведомости Передача зубчатым ремнем 1/4 Вторая ступень понижающей передачи - цепная 2/4 Максим Стулов / Ведомости Мы так и не смогли найти индикатор зарядки батареи, но производитель обещает добавить удобства 3/4 Максим Стулов / Ведомости 4/4

С этим комплектом я добрался из дома на работу за рекордное время – немногим больше получаса. Правда, по дороге. По паркам на таком электромопеде кататься просто некрасиво и небезопасно – скорость слишком велика.

Резюме: это абсолютно работоспособный и потенциально конкурентоспособный комплект для электроконверсии велосипеда. Но в представленном виде это еще не рыночный продукт.

Раду Модырка Программист

Рост 182 см

Ездит на велосипедах Trek 6000, Giant Revolt 1 2016 и электрогибриде Eltreco Ultra GL



Не для беззаботного движения по городу

Повальное увлечение производителей электроколесами привело к тому, что мы уже практически приняли за стандарт – мотор в электровелике должен быть в одном из колес. Идея хорошая, но зачастую она приводит к утяжелению либо переда, либо зада велосипеда, что, в свою очередь, сильно ограничивает возможности велосипеда. В нашем случае ребята установили свою конструкцию Eczo Bike в самый центр великолепного двухподвеса от Cube, идеально сбалансировали и получили нашпигованный горный велосипед, утяжелив его всего на 10 кг.

Мощный 1000 W двигатель собственной разработки в паре с мягкой вилкой спокойно тянет не просто в горку, а по ступенькам, порываясь при расслаблении хватки укатить из-под хозяина. Запрыгнуть на бордюр – запросто (хоть с места, хоть с разгону). Скорость не ограничена 25 км/час, что очень сильно порадовало. Наконец можно с шоссерами погонять!

Продуманная ручка газа не дает руке устать и не мешает - при внезапно появившемся желании - крутить педали и менять скорости. Широкий руль вмещает все переключатели, и при необходимости можно добавить своего добра (сумочку, телефон, фару).

Максим Стулов / Ведомости Батарея собственной разработки на базе Li-on ячеек LG 48V съемная. Так велосипед выглядит без нее 1/6 Максим Стулов / Ведомости Разблокируется батарея пин-кодом в бортовом компьютере, а не с ключа, как это часто бывает у электровелосипедов 2/6 Максим Стулов / Ведомости Разъем для зарядки 3/6 Максим Стулов / Ведомости Включается мотор кнопкой на ручке слева. Рычажок газа – справа под большим пальцем 4/6 Максим Стулов / Ведомости На контроллере производители немного пошутили 5/6 Максим Стулов / Ведомости 6/6

Педали расположены широко, и к этому надо привыкать, но даже на одной человеческой силе можно кататься долго и без особого напряжения, как на обычном велосипеде. Это разработка московских ребят, и это тот случай, когда можно сказать «хорошо» без добавления «для наших». Велосипед уже подходит для экстремального катания, а не для беззаботного движения по городским улицам. Мне, когда я попал под дождь, не хватило только переднего крыла. Но это уже мелочи.

Адам Адамов Руководитель IT-отдела

Рост 169 см

Ездит на кросс-кантрийном самосборе на раме Atom



Мечты реальны

Давно мечтал о скутере, но останавливали вопросы, связанные с его хранением - в квартиру не поместится, на улице не оставить, а гаража нет. Увидев же электромотор для велосипеда от eczo.bike, не смог пройти мимо. Производители разработали очень удачную концепцию велосипеда, с легкостью превращающегося в электроскутер навешиванием мотора. Мотор крепится к раме, и передает усилие через цепь на заднее колесо велосипеда. На руле находятся бортовой компьютер, кнопки управления и рычаг газа. Есть и usb-разъем для зарядки гаджетов. Модель велосипеда в данном случае не важна, так как электромотор можно крепить практически на любую раму, хотя я лично посоветовал бы в случае покупки комплекта навешивать его строго на байк с амортизационной вилкой и дисковыми, обязательно гидравлическими, тормозами.

Мотор мощный, разгоняет велосипед очень быстро, и в отличие от многих электровелосипедов, скорость искусственно не ограничена. Мне удалось разогнаться до 46 км/ч, но максимальная скорость, по моим ощущениям, сильно зависит от заряда аккумулятора. В потоке байк разгоняется так же быстро и уверенно, как автомобили, а если добавить к этому маневренность велосипеда, можно считать такой вид транспорта идеальным для города. А как уже говорилось ранее, для него не нужны гараж или отдельный бокс – велосипед можно хранить и в квартире. При желании же можно легко снять электромотор и аккумулятор, спрятать их в ящик, и получить обратно свой любимый велосипед без тяжелой навески. С навеской велосипед, конечно же, довольно-таки тяжел, и особо его не потаскаешь. Стоит больших усилий поставить велосипед «на попа», чтобы закатить его в пассажирский лифт при отсутствии в доме грузового, а пешком по лестнице с таким подниматься – удовольствие ниже среднего.

Комплект находится в стадии тестирования и отладки, поэтому на данный момент грешит недостатками. Вот некоторые из них: на старте при включении электромотора по нажатию ручки газа, велосипед дергается с грохотом цепи. Нет блокировки включения электромотора. Надеюсь, такую возможность включат – нужен либо пин-код, либо ключ. Не хватает функции отключения электромотора при нажатии ручки тормоза.

Шкив и ременная передача, расположенные на моторе, открыты, и неплохо бы их спрятать в чехол.

Внимательно буду следить за новостями, и ждать, пока его пустят в серийное производство.

Максим Стулов / Ведомости На тестовом велосипеде установлены тормоза TekTro Auriga, но нам показалось, что для такого мотора они должны быть еще мощнее 1/3 Максим Стулов / Ведомости Цвет подсветки кнопок можно менять 2/3 Максим Стулов / Ведомости 3/3