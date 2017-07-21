Статья опубликована в № 4368 от 21.07.2017 под заголовком: Автопром поехал в гору
За полгода производство автомобилей в Петербурге выросло на треть
Рост ускорился благодаря новым моделям
- Дмитрий Горшенин,
- Валерия Лебедева
- / Ведомости – Санкт-Петербург
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Автомобильный рынок миновал дно
Евгений Егоров / Ведомости
Петербургские заводы Hyundai, Nissan и Toyota в первой половине 2017 г. выпустили 170 400 легковых автомобилей, что на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитали в «Auto-Dealer – СПб». В июне выпуск вырос на 11%. Производство легковых машин за полгода в России увеличилось на 20,7%, по данным «Автостата».
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