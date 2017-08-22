Статья опубликована в № 4390 от 22.08.2017 под заголовком: «Яндекс» проверит машины
«Яндекс» открыл два центра по диагностике автомобилей в Петербурге
Дилеры боятся, что интернет-агрегаторы вытеснят их с рынка
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Первый центр был открыт в декабре 2016 г., второй – в июне
А. Махонин / Ведомости
«Авто.ру» (принадлежит «Яндексу») открыло в Петербурге два центра по диагностике подержанных автомобилей: на Мурманском шоссе и Екатерининском проспекте, сообщила представитель компании. Помещения площадью от 400 до 600 кв. м взяты в аренду, компания сделала в них ремонт и установила оборудование, добавила она. Первый центр был открыт в декабре 2016 г., второй – в июне. Арендная плата может составлять около 250 000 руб. в месяц, оценивает директор департамента коммерческой недвижимости АРИН Екатерина Лапина.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}