Легковые автомобили
Статья опубликована в № 4390 от 22.08.2017 под заголовком: «Яндекс» проверит машины

«Яндекс» открыл два центра по диагностике автомобилей в Петербурге

Дилеры боятся, что интернет-агрегаторы вытеснят их с рынка

«Авто.ру» (принадлежит «Яндексу») открыло в Петербурге два центра по диагностике подержанных автомобилей: на Мурманском шоссе и Екатерининском проспекте, сообщила представитель компании. Помещения площадью от 400 до 600 кв. м взяты в аренду, компания сделала в них ремонт и установила оборудование, добавила она. Первый центр был открыт в декабре 2016 г., второй – в июне. Арендная плата может составлять около 250 000 руб. в месяц, оценивает директор департамента коммерческой недвижимости АРИН Екатерина Лапина.

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