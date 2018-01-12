Российский рынок новых автомобилей вырос впервые за пять лет

Самым продаваемым автомобилем в 2017 г. стал Kia Rio Евгений Егоров / Ведомости

Рынок новых автомобилей в 2017 г. вырос в России впервые за пять лет, сообщила в пятницу Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Всего в течение года было продано 1,59 млн легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 11,9% больше, чем годом ранее. Это лучше прогноза, который давала ассоциация. В начале 2017 г. она предсказывала рост на 4%, а в октябре поменяла его на более оптимистичный – рост 10,8% год к году до 1,58 млн машин.

Декабрь 2017 г. стал лучшим месяцем за последние три года. По данным АЕБ, было продано 166 000 автомобилей. Это на 14% больше, чем за аналогичный период годом ранее, и на 9% больше, чем в ноябре 2017 г.

Самым продаваемым автомобилем в 2017 г. стал Kia Rio. По итогам года авто этой модели было продано 96 700 штук, рост по сравнению с 2016 г. – на 9000. На втором и третьем местах – Granta и Vesta от АвтоВАЗа с продажами в 93 700 и 77 300 штук соответственно. Продажи самого популярного автомобиля 2016 г. Hyundai Solaris снизились в 2017 г. на 21 800 штук до 68 600 автомобилей.

Самой популярной автомобильной маркой в России в 2011 г. оказалась Lada. Всего было продано 311 600 этих автомобилей (рост на 17%).

10 самых продаваемых автомобильных марок Марка Продажи, штук 2017 г. 2016 г. Lada 311 588 266 296 Hyundai 157 858 145 254 Renault 136 682 117 225 KIA 181 947 149 567 Toyota 94 238 94 568 Volkswagen 89 469 74 221 Nissan 76 000 70 464 ГАЗ 58 617 55 803 Skoda 62 302 55 386 Ford 50 360 42 528 Сбросить сортировку Источник: Ассоциация Европейского бизнеса

Российский авторынок прервал в 2017 г. полосу неудач, но путь к полному восстановлению еще долог, констатировал председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер, представляя результаты года. Однако впервые АЕБ не решилась дать прогноз на новый год. По словам Шрайбера, неопределенность объясняется планами российского правительства увеличить в 2018 г. ставку утилизационного сбора. Пока не будет принято окончательного решения, сложно оценить перспективы рынка, констатировал он.

В декабре Минпромторг внес в правительство проект постановления об индексации утилизационного сбора в зависимости от категории и видов транспорта. Представитель министерства тогда отказался называть размер предполагаемой индексации по легковому сегменту, однако, по его словам, среднезвешенный размер индексации по разным типам машин может составить 15–17,5%.

Источники «Ведомостей», близкие к двум автоконцернам, говорили, что Минпромторг предложил правительству увеличить утилизационный сбор на легковые автомобили почти вдвое. По информации третьего источника, – в среднем на 80%. Базовая ставка сбора – 20 000 руб. – останется прежней, изменится размер коэффициентов, поясняли два собеседника. Для сравнения: сейчас за новую легковую машину с двигателем 1–2 л нужно платить 44 200 руб., с мотором 2–3 л – 84 400 руб.

10 самых продаваемых автомобилей